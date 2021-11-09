افتتاح وحدة علاج السكتات الدماغية ببنها الجامعي.. الأولى من نوعها

أعلن الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفى بنها الجامعي أن الدكتور محمد الاشهب عميد كلية طب بنها ورئيس مجلس إدارة المستشيات الجامعية، افتتح اليوم، تحت رعاية الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، وحدة علاج السكتات الدماغية بالمستشفى.

الوحدة الجديدة بسعة 6 أسرة والأولى من نوعها

وأوضح مدير مستشفي بنها الجامعي أن الوحدة الجديدة بسعة 6 أسرة لخدمة مرضى الجلطات المخية، مشيرا إلى أن الوحدة تسهم فى إنقاذ العديد من المرضى إذا حضر المريض خلال الساعات الأولى من بداية الأعراض.

وقال «الدخاخني»، في بيان له اليوم، إن الافتتاح شارك فيه الدكتور خالد سلام رئيس قسم النفسية والعصبية وعدد كبير من الأساتذة وسمير القرش المدير المالي والإداري بالمستشفيات.

الوحدة تبرع من الدكتور هاني الجمل

وأوضح أن مستشفيات جامعة بنها الوحيدة بمحافظة القليوبية فى تقديم هذة الخدمة الطبية لما لديها من إمكانيات بشرية ولوجستية، مشيرا إلى أن افتتاح وحدة السكتات الدماغية اليوم يعد نواة لتقديم الجديد فى علاج السكته الدماغية وأنه جارى العمل حاليا في تشغيل القسطرة التداخلية لعلاج وتشخيص نزيف المخ والعيوب الخلقية بالشرايين بأحدث الوسائل العلمية لتدخل الخدمة بأقرب وقت ممكن لخدمة أهالى محافظة القليوبية

يذكر أن وحدة علاج السكتات الدماغية جاءت بتبرع من الدكتور هانى الجمل، والذي وجه له المدير التنفيذي للمستشفي الجامعي ببنها ومجلس كلية طب بنها الشكر بسبب التبرع.

مؤسس مبادرة بنها لشبابها يتبرع بـ6 أسرة عناية مركزة

في سياق آخر، وجه «الدخاخنى» الشكر إلى أحمد شعلان رجل الأعمال وأمين لجنة قطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن بالقليوبية ومؤسس مبارة «بنها لشبابها»، لدعمه المستشفي بـ6 أسرة رعايه مركزة بقيمة 250 ألف جنيه.