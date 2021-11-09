براءة 16 صيادا من سرقة محركات بحرية بالمنزلة لبطلان إجراءات الضبط

قضت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الثامنة، ببراءة 16 صيادا بمدينة المطرية بمحافظة الدقهلية من سرقة محركات بحرية داخل بحيرة المنزلة، ومصادرة الأسلحة النارية والبيضاء المضبوطة، وذلك لبطلان إجراءات وإذن الضبط، ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة حيازة أسلحة نارية مششخن «بندقية آلية»، مما لا يجوز الترخيص فى حيازته أو إحرازه، وطلقات نارية تستخدم على السلاح الناري وبندقية خرطوش.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس الدائرة، وعضوية كلا من المستشار إيهاب مهنا، والمستشار محمد حسن عاشور، وسكرتارية محمد عبد الهادي، وحسين عبد اللطيف في القضيتين رقم 4464 لسنة 2021 جنايات مركز المطرية والمقيدة برقم 1088 لسنة 2021 كلي شمال المنصورة، والقضية رقم 5271 لسنة 2021 جنايات مركز المطرية، والمقيدة برقم كلي 1188 شمال المنصورة لسنة 2021.

إحالة المتهمين إلي محكمة جنايات المنصورة

كان المستشار حسام الدين مصطفي معجوز، المحامي العام الأول لنيابة شمال المنصورة الكلية قد أحال 16 متهما بتاريخ 22 من شهر سبتمبر الماضي وجميعهم يعملون صيادون ويقيمون بمنطقة العقبين والبر الثاني بنطاق مدينة المطرية، لاتهامهم بسرقة محركات بحرية"بالإكراه ليلا، داخل إحدى وسائل النقل المائية وطريق الإكراه والتوجه بناحية المجني عليه السيد إبراهيم الداودي، مستقلين مركبتين بحريتين واستيقافه، وأشهروا في وجهه سلاحين ناريين وأسلحة بيضاء مهددين إياه بهم مما بث الرعب في نفسه فتمكنوا بتلك الوسيلة القصرية من شل مقاومته والاستيلاء على ذلك المحرك البحري كرها عنه على النحو المبين بالتحقيقات.

أقوال المجني عليهما

وأدلي المجني عليهما إبراهيم إبراهيم السحلول،28عاما صياد مقيم مركز الجمالية، والسيد إبراهيم الداودي 33 عاما صياد ومقيم عزبة الشهاوي بمنطقة ليسا الجمالية، بأنهما حال استقلالهما لمركبتهما البحرية فوجئا بقدوم المتهمين نحوهما مستقلين إحدى المركبات البحرية ومشهرين فى وجهيهما الأسلحة النارية والبيضاء واستولوا على مركباتها البحرية ولاذوا بالفرار.