إصابة 4 أشخاص بسبب الخلاف على قطعة أرض بقنا

أصيب 4 أشخاص، بينهم سيدة، فى مشاجرة بالشوم والعصي، بقرية حجازة بحري جنوب محافظة قنا، بسبب الخلاف على قطعة أرض.

كان مرفق إسعاف قنا، نقل إلى مستشفى قوص المركزي، 4 مصابين وهم حسين محمد إبراهيم، 59 عاما، مصاب بجرح فطعى وشرخ فى عظام الجمجمة، ومصطفى أحمد على، 33 عاما، مصاب بكدمات وخدوش، وأحمد مصطفى جاد، 18 عاما، مصاب بجرح سطحى بالرأس، وفاطمة جاد الرب، 55 عاما، مصابة بجروح قطعية في اليد اليمنى.

ضبط المتهمن وفرض كردون أمني

على الفور انتقلت الاجهزة الأمنية، إلى موقع الواقعة، وفرضت كردون أمني وألقت القبض على 4 متهمين في المعركة، وتبين أن الخلافات بسبب الخلاف على قطعة أرض ميراث.

ونُقل المصاب الأول إلى مستشفى قنا العام، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.