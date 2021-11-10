سقوط «عصابة الدقهلية» بـ«بانجو» قيمته 600 ألف جنيه وأسلحة غير مرخصة

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالاشتراك مع مديرية أمن الدقهلية، عناصر تشكيل عصابي 4 أشخاص، وجميعهم مقيمين بمحافظة الدقهلية ولهم معلومات جنائية، قائمين على إدارة بؤرة إجرامية مسلحة شديدة الخطورة بالاتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

ضبط 160 كيلو بانجو

وعقب تقنين الإجراءات تمّ ستهدافهم وضبطهم، وبحوزتهم (3 قطع سلاح ناري وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - كمية من مخدر البانجو وزنت 160 كيلو جرام - عدد 3 قطع سلاح أبيض- عدد 2 دراجة نارية دون لوحات- 4 هواتف محمولة - مبلغ مالي)، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات، وتقدر قيمة المواد المخدرة بـ600 ألف جنيه، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.