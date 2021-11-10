ضبط 206 أسلحة نارية وتنفيذ 85 ألف حكم قضائي في يوم واحد

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن، على مستوى الجمهورية حملة أمنية أسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن ضبط 206 أسلحة نارية بحوزة 175 متهمًا، وتنفيذ 84848 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

ضبط 253 قضية مخدرات بحوزة 282 متهمًا

كما ضبطت وزارة الداخلية 253 قضية مخدرات بحوزة 282 متهمًا، و35 هاربًا و28 متهمًا بممارسة أعمال البلطجة، و306 دراجات نارية مخالفة، و28394 مخالفة مرورية، وإعادة 6 دراجات نارية وسيارة مبلغ بسرقتها، وضبط 3 تشكيلات عصابية .

فحص 66 من سائقي السيارات على الطرق السريعة

كما تمكّنت وزارة الداخلية من فحص 66 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 8 منهم، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.