توزيع 1180 «تابلت» على طلاب أولى ثانوي بجنوب سيناء

أكد محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، أن المديرية تسلمت «التابلت» الخاص بطلاب الصف الأول الثانوي هذا العام، حيث جرى استلام 1180 جهازاً، سيتم توزيعها على الطلاب بعد تفعيل أكوادها وتسليمها للمدارس، من خلال التطوير التكنولوجي، وبعدها سيتم توزيعها على المدارس لتسليمها إلى الطلاب، عن طريق خطوات معروفة، تتضمن دفع التأمين الخاص بالجهاز في البريد، وصورة بطاقة ولي الأمر وإقرار.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، في تصريحات له اليوم الأربعاء، إن جميع المدارس مجهزة لتشغيل التابلت، وهناك اخصائي في كل مدرسة لتدريب الطلاب الجدد على استخدام الجهاز.

«عقل»: تطعيم 98% من العاملين بالتربية والتعليم بلقاح كورونا

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم أن نحو 98% من العاملين بالتربية والتعليم حصلوا على لقاح كورونا، ومن لم يحصل عليه لديه ما يفيد بعذر يمنعه من الحصول على التطعيم، مشيراً إلى أنه سوف يجري تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الخاص بمنع دخول أي شخص إلى المديرية أو الادارات التعليمية، إلا بعد الحصول على لقاح كورونا، ويقدم ما يفيد ذلك من خلال شهادة معتمدة صادرة من مديرية الصحة، أو يجري تحليل (PCR)، طبقاً لتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق القرار اعتباراً من يوم 15 نوفمبر الجاري، وأوضح أن هناك تعليمات مشددة بضرورة استمرار الإجراءات الاحترازية.

متابعة سير العمل بمدارس طور سيناء

في سياق متصل، تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، يرافقه أحمد غيث، مدير إدارة طور سيناء التعليمية، مدرسة «طه حسين» الإعدادية بمدينة الطور، حيث حضرا حصة المجال الصناعي بالمدرسة، وأشغال الطلاب على خامات ماكينة الليزر، وأشاد بجودة الإنتاج والخامات.

ووجه «عقل» بتعميم الفكرة على باقي المدارس، بهدف تنويع المنتجات وتغطية السوق المحلي بأسعار منافسة وجودة عالية، كما شهد إنتاج الطلاب لمجسمات علبة الورق (المناديل)، وطراز مجسم للمصحف الشريف في وقت وعدد قياسي، مؤكداً على أهمية تنمية مهارات الطلاب بما يواكب سوق العمل، وتأهيله ليصبح مزوداً بالخبرات والمهارات والممارسات في سوق العمل.

وأكد وكيل الوزارة، خلال زيارته لمكتبة المدرسة، على أهمية الاستعانة بالتكنولوجيا الرقمية والمعرفية، ومواكبة التطور في المناهج التعليمية، واكتساب مهارة التعلم الذاتي، والإطلاع على المعلومة من مصادرها المختلفة، كبنك المعرفة والمنصات التعليمية والقنوات التعليمية (حصص مصر، ومدرستنا 1، ومدرستنا 2)، وذلك تمهيداً للنظام الجديد الذي يطبق في المرحلة الثانوية.