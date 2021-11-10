حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 10-11-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الأسد لديه شخصية قيادية، وقدر كبير من الثقة بالنفس تجعل له جاذبية خاصة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

القمر في مواجهة برجك يصيبك اليوم بالتوتر فلا تدع الهموم تربكك واهتم بحماية حقوقك ولا تغامر.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

حاول أن تتجنب العناد والسلوك المراوغ مع الأهل والأحباب والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر حسني، ويوافق تاريخ ميلاده 16 أغسطس.