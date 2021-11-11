مشاهد أحمد خليل في الحلقة الأخيرة من مسلسل حكايتي مع الزمان «فيديو»

يبحث الجمهور عن أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل حكايتي مع الزمان، بطولة ميرفت أمين وأحمد خليل، التي تم عرضها أمس على قناة dmc، والتي ظهر فيها أحمد خليل في أكثر من مشهد، حيث أنه انتهى من تصويرها قبل أيام قليلة من إصابته بفيروس كورونا ووفاته.

أحداث الحلقة الأخيرة من حكايتي مع الزمان

شهدت أحداث الحلقة الأخيرة من حكايتي مع الزمان، صلح «عزيز» الذي يجسد دوره الفنان أحمد خليل زوجته «ميرفت» التي تجسد دورها الفنانة ميرفت أمين، بعدما حدث الطلاق بينهما، وتذكر عزيز عيد زواجهم، فاجأها بحفل كبير وسط أولادها، لتكتب ميرفت ذلك في مذاكرتها.

وشهدت أحداث الحلقة رفض «فيروز» استكمال العرض المسرحي بسبب زوجها الذي خيرها بينه وبين عملها بالمسرحية، وقررت أن تعود إلى المنزل معه.

موعد إعادة الحلقة الأخيرة من حكايتي مع الزمان

جاء موعد الإعادة الأولى للحلقة الساعة الثالثة بعد منتصف الليل، والإعادة الثانية الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا، بينما تُعرض الحلقة عبر شاشة قناة Dmc دراما، الساعة الحادية عشر مساءً، وتعاد الساعة التاسعة صباحاً، والساعة الرابعة عصرًا.

أبطال حكايتي مع الزمان من مسلسل إلا أنا

حكايتي مع الزمان هي الحكاية الخامسة من مسلسل إلا أنا، وهي بطولة الفنانة ميرفت أمين، والراحل أحمد خليل، وأشرف ذكي، حازم إيهاب، شاهيستا سعد، أمل عرفة، أحمد والي، عصام السقا، ياسمين رحمي، رضوى جودة، وغيرهم من الشباب، تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن.