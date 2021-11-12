مدرب كمال أجسام بالمنوفية: بدرب ذوي الاحتياجات الخاصة لتأهيلهم للبطولات

اعتاد على مواجهة الصعاب في بدايته ولازال يتحدى الصعاب، بدأ حياته بافتتاح صالة «جيم»، صغيرة في قويسنا بالمنوفية حتي استطاع تحقيق حلمه بإنشاء أكبر صالة جيم في المحافظة بالكامل، وبعد تحقيق هدفه الأول وتخريج أبطال في كمال الاجسام على مدار 14 سنة، قرر العمل على بناء أجسام ذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء محافظة المنوفية .

«الرخ»: تدريب ذوي الاحتياجات الخاصة صعب جدا

«الحمد لله أنا أول مدرب مصري يهتم بتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة، ومحدش يتخيل إن ده حاجة سهلة، تدريبهم صعب جدا وكمان التغذية وإنك تقنع وتقدر تزرع أمل فى روح الشباب ذوي الاحتياجات الخاصة إنهم يكونوا أبطال»، بهذه الكلمات بدأ الكابتن «محمد الرخ» أشهر مدرب كما اجسام في المنوفية حديثه لـ«الوطن»، مؤكداً أنه يريد إثبات أن ذوي الاحتياجات الخاصة ليسوا مختلفين عنا في شئ بل علي العكس تماما: «هنثبت للجميع إنهم أفضل من ناس كتير عندهم كل الامكانيات ومقدروش يعملو جزء من اللي الشباب دول هيعملوه».

وأضاف «الرخ»، البالغ من العمر 30 سنة، أنه مهتم بتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة، واستطاع مساعدة عدد كبير منهم في بناء أجسام قوية وفورمة وعضلات مستخدما أحدث الأساليب العلمية في التدريب والنظام الغذائي: «لابد من تدريبهم بشكل صحيح وعلى الرغم من أن أسلوب التمرين بيكون صعب جدا بس فكرة إنك تعمل حاجه مختلفة وتساعد شباب صغير إنه يوصل لهدف فريد من نوعه دي حاجة كبيرة جدا».

14 سنة في المجال ويشارك في بطولات

وأوضح أنه بدأ حياته الرياضية في جيم صغير حتى استطاع بعد ذلك تجهيز أكبر وأحدث جيم في المنوفية: «كنت بحلم من وأنا صغير إني أكون تيّم قوى أقدر أنافس بيه فى البطولات الدولية، وحصلت على أعلى شهادات التدريب والخبرة 14 سنة فى المجال، والحمد لله حققت جزء من حلمي أن يكون عندى تيّم قوي وبأقل الامكانات قدرنا ننافس فى بطولات كتير».