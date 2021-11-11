موقع تسجيل لقاح كورونا بمصر.. الخطوات ومتابعة الطلب للحصول عليه

يبحث كثير من المواطنين الراغبين في تلقي لقاح كورونا عن موقع تسجيل لقاح كورونا بمصر حتى يستطيعوا تسجيل بياناتهم على الموقع لتلقي رسالة التأكيد الخاصة بهم، ثم الرسالة التي يتم تحديد موعد تلقي اللقاح بها، كما أن هناك العديد من الذين سجلوا لم يتلقوا رسالة الموعد حتى الآن، ما يجعلهم يرغبون في متابعة حالة الطلب الخاص بهم.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، خطوات تسجيل طلب الحصول على اللقاح، ومتابعة حالة الطلب عبر موقع تسجيل لقاح كورونا بمصر، وفق موقع وزارة الصحة، كالتالي:

لينك موقع تسجيل لقاح كورونا بمصر

- يدخل الراغب في تلقي لقاح كورونا عبر الموقع المخصص لتلقي لقاح كورونا في مصر من هنـــا.

- ثم بعد ذلك يتم اختيار اللينك الخاص بالتسجيل لطلب اللقاح.

- ثم يتم الاختيار بين الفئات المختلفة وتتضمن الاختيارات الآتي «العاملين في القطاع الطبي، أصحاب الأمراض المزمنة في جميع الفئات العمرية، تطعيم بغرض السفر، فئات أخرى».

- ويدخل المواطن بعد ذلك عددا من البيانات الخاصة به، والتي تشمل «لغة التواصل، الاسم كما هو مدون ببطاقة الرقم القومي، بلد الجنسية، الرقم القومي، تاريخ الميلاد، النوع، المحافظة التي ترغب في الحصول على اللقاح بها، القسم، الوظيفة، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف».

خطوات متابعة حالة الطلب على موقع تسجيل لقاح كورونا بمصر

- يقوم الراغب في الاستعلام عن طلبه، الضغط على «متابعة حالة الطلب».

- ثم بعد ذلك يتم إدخال رقم الطلب الذي تم تلقيه في رسالة نصية بعد التسجيل.

- ثم يتم إدخال آخر 4 أرقام من بطاقة الرقم القومي، ثم الضغط على استفسار.

- لتظهر أمام المواطن حالة الطلب، وهل لم يتم إرسال رسالة حتى الآن أم أن المواطن لن يذهب لتلقي اللقاح في الموعد المحدد، وفي تلك الحالة يمكن الشغط على تفعيل الطلب.