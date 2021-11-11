كواليس لقاء طفلة من الوادي الجديد برئيس الوزراء: تحدثت معه ربع ساعة

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، صورة لطفلة استقبلت الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته لمحافظة الوادي الجديد، حيث تفقد بصحبة عدد من الوزراء بعض المشروعات الجديدة التي تتم على أرض المحافظة.

اتكلمت ربع ساعة ببلاغة شديدة

وكتب «يونس»، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، «الطفلة الجميلة دي من الوادي الجديد، طفلة تشرف والله ربنا يحميها، كانت في استقبال رئيس الوزراء في جولة اليوم، ومسكت الميكروفون واتكلمت ربع ساعة ترحب بالزوار، وتتكلم عن محافظتها وعن بلدها ببلاغة شديدة، فخور بيكي يا بنتي».

وأجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، جولة تفقدية في محافظة الوادي الجديد، لافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية، يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين من بينهم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، والدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

يأتي ذلك في إطار حرص رئيس مجلس الوزراء على إجراء جولات تفقدية في عدد من المحافظات لمتابعة سير التقدم المحرز في المشروعات التنموية والخدمية، وتذليل أية صعوبات قد تواجه تنفيذها.

رئيس الوزراء يفتتح مشروعات خدمية في الوادي الجديد

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، مشروع إنشاء مجمع الخدمات الحكومية بمدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد، وهو المشروع الذي ينفذ بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتفقد رئيس الوزراء أول سيارة حكومية محولة للعمل بالغاز الطبيعي، وحققت انخفاضا في تكاليف التشغيل بنسبة أكثر من 55%، حيث تستطيع السيارة العمل بالبنزين بالكامل إذا تطلب الأمر، كما تفقد تكنولوجيا تحويل أول سيارة نقل ثقيل، وأشار المسؤولون إلى توفير 55.5 جنيه للمواطنين بعد بدء التشغيل للغاز الطبيعي.