ضبط 5 بتهمة الإتجار في الآثار.. 2 منهم اعترفا بالنصب هربا من العقاب

أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، وجود مجموعة من الأشخاص داخل أحد المقاهي الكائنة بدائرة القسم بشأن إتمام عملية بيع قطع أثرية فيما بينهم، بالانتقال أمكن ضبط طرف أول (شخصين - لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بمحافظة بورسعيد) ، طرف ثان (3 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية، بحوزة أحدهم طبنجة صوت معدلة، وبحوزة الآخران هواتف محمولة تحوى مقاطع فيديو وصور لقطع أثرية).

وبمناقشتهما بحسب بيان عن وزارة الداخلية، قرر أحد أفراد الطرف الأول بسابقة تعرفه على آخر من الطرف الثاني من خلال فيس بوك، عقب إيهامه بحيازته لقطع أثرية ورغبته في بيعها، واتفقا على أن يلتقيا بمحل الضبط لعرض مقاطع الفيديو المنوه عنها على الطرف الثاني بقصد النصب عليهم.

وبمواجهة الطرف الثاني بما جاء بأقوال المتهم أيدوها، وأقروا باعتزامهم النصب على الطرف الأول حال صدق ادعائهم وإحضار القطع الأثرية، وأضاف أحدهم بحيازته للمضبوطات بقصد انتحال صفة رجل شرطة.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، و5 آخرين، بأنّ أحد الأشخاص تلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة المنظفات مقابل أرباح شهرية، إلا أنّه توقف عن السداد وامتنع عن رد أصول المبالغ إليهم بالمخالفة للقانون.

ضبط متهم بالاستيلاء على 3 ملايين جنيه بزعم توظيفها

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وأنّ أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، مارس نشاطا إجراميا من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها لهم على النحو المشار إليه، ما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغت قدرها 3 ملايين جنيه من الشاكين وتوقف عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها التي وعد بتوزيعها، واستولى على كامل المبالغ المالية المشار إليها دون ردها، وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من أحد المواطنين، مقيم بدائرة مركز شرطة بني عبيد بالدقهلية، بأنّ أحد الأشخاص نصب واحتال عليه وطلبه الحصول على مبلغ مالي منه بزعم إلحاق نجله بإحدى الكليات، مدعيا علاقاته ونفوذه بمسؤولي تلك الجهات على خلاف الحقيقة، وعدم تنفيذه ما وعد به.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وقيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة بني عبيد بالدقهلية) بالنصب والاحتيال على المُبلغ على النحو المشار إليه، وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغ، إلا أنّه لم يف بما وعد به.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن دمياط، جرى استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أنّ أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية، مارس نشاطا إجراميا في مجال النصب والاحتيال على المواطنين من خلال إنشاء حساب شخصي على فيس بوك، زاعما امتلاكه كميات كبيرة من العملات المالية المقلدة على غير الحقيقة، واستخدامها في النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال نشر صور ومقاطع فيديو لعملات مقلدة حصل عليها من شبكات التواصل الاجتماعي واستولى على المبالغ الحقيقية من المواطنين بعد إيهامهم بوجود العملات المقلدة على خلاف الحقيقة، والحصول على المبالغ المالية الخاصة بالمواطنين عن طريق تحويلها إلى المحفظة الإلكترونية الخاصة به وهروبه عقب ذلك.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال وجوده بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية، وبحوزته (الهاتف المحمول المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبفحصه فنيا تبيّن أنّه محمّل بالعديد من التطبيقات والمحادثات والرسائل التي تؤكد ممارسته لنشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين.

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتحصله على مقاطع الفيديو الخاصة بالعملات المقلدة من خلال الإنترنت، وبثها عبر حسابه الشخصي المشار إليه بقصد النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بطريقة احتيالية.

ضبط أحد الأشخاص بالشرقية بتهمة إيهام المواطنين بتوفير قروض لهم

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنّ أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الشرقية، زاول نشاطا إجراميا في مجال النصب والاحتيال على المواطنين من خلال نشر مشاركات عبر فيس بوك، زاعما خلالها قدرته على توفير قروض لهم من إحدى الجمعيات، ما دفع العديد من الراغبين في الحصول على تلك القروض، للتواصل معه وتحويل مبالغ مالية له عبر إحدى تطبيقات الهاتف كمصاريف إدارية، كما تبين ارتكابه 3 وقائع بذات الأسلوب.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية، جرى استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (هاتف محمول)، وبفحصه فنيا تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه الوقائع المشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكابه للوقائع بقصد النصب على المواطنين والتحصل على مبالغ مالية منهم، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.