كل ما تريد معرفته عن شقق الإعلان الـ16 للإسكان الاجتماعي في «س و ج»

يكثر البحث عن شقق الإعلان الـ16 للإسكان الاجتماعي، عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، خلال هذه الأيام، حيث يترقب عدد كبير من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، إعلان صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن موعد طرح الإعلان الجديد، وتفاصيله، سواء سيتم طرحه لمحدودي ومتوسطي الدخل، كالإعلان السابق أم لا.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن شقق الإعلان الـ16 للإسكان الاجتماعي، وفقا لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

كل ما تريد معرفته عن شقق الإعلان الـ16 للإسكان الاجتماعي

س: ما هو رابط الحصول على شقق الإعلان الـ16 للإسكان الاجتماعي؟

ج: يمكن للراغبين في التقديم على شقق الإعلان الـ 16 للإسكان الاجتماعي، تقديم طلب الحجز، من خلال زيارة الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن طريق الدخول على هذا الرابط.

س: ما هى خطوات الحصول على شقق الإعلان الـ16 للإسكان الاجتماعي؟

ج: تبدأ رحلة الحصول على وحدة من مكاتب البريد المميكنة، والمنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، لشراء كراسة الشروط بالمبلغ الذي يعلن عنه الصندوق عند الطرح، ومن ثم ملء استمارة الحجز المرفقة بكراسة الشروط، وسداد مقدم جدية الحجز.

وبعد ذلك يقوم العميل بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وتسجيل الدخول، باستخدام الحساب الشخصي، والرقم القومى.

س: شروط الحصول على شقق الإعلان الـ16 للإسكان الاجتماعي؟

ج: لا تختلف شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعى من إعلان لآخر، إلا في حدود الدخل، ومن أبرز شروط التقديم على شقق الإعلان الـ16 للإسكان الاجتماعي، أن يكون المتقدم لحجز وحدة سكنية، من أبناء المحافظة المطروح بها الشقق، أو المقيمين بها، أو العاملين بها.

كما يشترط أن يكون المتقدم للحجز أو أحد أفراد أسرته، لم يسبق له الحصول على وحدة سكنية، أو قطعة أرض، داخل المدن الجديدة من قبل، وألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما.

س: حالات تمنع من الحصول على شقق الإعلان الـ16 للإسكان الاجتماعي؟

ج: عدم وجود عمل، بالإضافة إلى تملك فيزا المشتريات، والحصول على قرض شخصي.