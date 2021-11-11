نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل 2021: خلال أيام

شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل 2021.. تعد من أكثر عمليات البحث، التى يشهدها محرك البحث العالمي «جوجل»، حيث يبحث عدد كبير من المواطنين حاجزي شقق الإسكان الاجتماعي، من محدودي الدخل، عن نتيجة فرز طلبات حجز شقق الإعلان الـ 15، الذي تتضمن عدد كبير من الوحدات السكنية، ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 2»، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، داخل عدد من المدن والمحافظات على مستوى الجمهورية.

إعلان نتيجة شقق «سكن لكل المصريين 2»

ومن المرتقب خلال الأيام المقبلة أن يقوم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بإعلان نتيجة الإعلان الخامس عشر للإسكان الاجتماعي، وهو شقق «سكن لكل المصريين 2»، عقب الانتهاء من عمليتي الفرز والاستعلام، حيث من المنتظر أن يرسل الصندوق، رسائل نصية على هواتف جميع المواطنين الذين تقدموا لحجز وحدة سكنية ضمن الطرح، تتضمن موقفهم من الحجز، سواء منطبق عليهم الشروط، أو لم ينطبق عليهم الشروط.

وتعد شقق الإسكان لمحدودي الدخل 2021، من أكثر المشروعات السكنية التى تحظى بإقبال عدد كبير من المواطنين لحجز شقة ضمن الطرح، والذي يفوق في كثير من الأحيان عدد الشقق المطروحة، لكونها شقق مناسبة لظروف محدودي الدخل المادية، وتكون بنظام تقسيط ميسر وعلى سنوات طويلة.

شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل 2021

وشملت شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل 2021، عدد من المدن ومراكز المحافظات، وهي: «البحيرة، مطروح، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، شمال سيناء، الإسماعيلية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، أسوان، الغربية».

وتعد هذه الشقق، هي أولى المشروعات السكنية، التي استفادت من مبادرة التمويل العقاري الرئاسية، التي أطلقها البنك المركزي رسميًا خلال يوليو الماضي، وذلك بفائدة متناقصة 3 %، ونظام سداد بالتقسيط، يصل إلى 30 عاما كحد أقصى.