حملات لإزالة التعديات والإشغالات بشوارع أشمون وبركة السبع

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، بمحافظة المنوفية، حملة مكبرة لرفع وإزالة كافة الإشغالات والتعديات على حرم الطرق، وكذا الإعلانات المخالفة وغير المرخصة بشوارع وميادين أشمون، اليوم الخميس، بحضور أحمد قرقوش، رئيس قسم الإشغالات بالمجلس، وشرطة المرافق بأشمون.

45 إزالة فورية في مركز أشمون و20 محضر إشغالات

وأسفرت الحملة، التي شهدها مركز أشمون، عن رفع 45 حالة إزالة فورية، وتحرير 20 محضر إشغال طريق، حيث تم رفع كافة الأكشاك والتعديات المخالفة على الطرق بمنطقة الجمعية الاستهلاكية وباقي الشوارع بالمدينة، وتم إخلاؤها من الباعة الجائلين تنفيذاً للقانون وتحقيقاً للصالح العام وحق المواطن في الطريق، وتيسيراً لحركة مرور السيارات والمواطنين، والحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون.

رئيس مدينة أشمون يؤكد استمرار حملات الإشغالات

وأكد سامي سرور، رئيس مركز ومدينة أشمون، استمرار حملات رفع الإشغالات بأشمون والوحدات المحلية القروية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وفقاً للقانون، ولعودة الانضباط إلى الشارع، مشدداً على ضرورة التزام المواطنين بتعليمات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، بعدم وضع أي إشغالات تعيق الطريق، وتضر بالمواطنين والأهالي بأشمون.

حملة لإزالة التعديات في شوارع بركة السبع

على صعيد متصل، قاد اللواء دكتور محمد المجبر، رئيس مركز ومدينة السبع في المنوفية، حملة إزالات مكبرة بقريه «أبو مشهور»، بالتنسيق مع الشرطة، وأسفرت الحملة عن إزالة فورية لعدد 38 حالة تعديات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع التأكيد على استمرار حملات الإزالة المكبرة بنطاق المدينه والقرى التابعه لها، لإزالة أي تعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.