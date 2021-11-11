توصيل المياه للأماكن المحرومة بقرية نواي بمركز ملوي ضمن «حياة كريمة»

في إطار متابعة مشروعات مبادرة «حياة كريمة» بمحافظة المنيا، تفقدت الدكتورة إيمان علي، منسق مركز ملوي، عددا من مشروعات المبادرة بقرى مركز ملوي، التي شملت إنشاءات جديدة وتطوير العديد من الخدمات المختلفة.

المجمع الزراعي

وتابعت إيمان علي، في قرية نواي، أعمال إنشاء السقف الخرساني للدور الثالث العلوي والأخير في المجمع الخدمي نواي، وجرى الانتهاء من أعمال الهدم للمبنى القديم، وتم حفر الأساسات وتجهيزها في المجمع الزراعي بقرية نواي، كما يتم العمل على طلاء أعمدة الكهرباء، وجارِ تنفيذ أعمال الكهرباء في جميع القرى التابعة للوحدة المحلية لقرية نواي.

مواسير المياه

وبالنسبة لأعمال المياه، جارِ مد وتوصيل خطوط ومواسير المياه للأماكن المحرومة بقرية نواي، وفي مجلس قروي تونا الجبل، فقد تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية وجارِ طلاء الوجهات في مدرسة تونا الجبل الابتدائية، وفي المجمع الخدمي تونا الجبل، تم البدء في أعمال التشطيبات والوجهات.

مدرسة عزبة مروان

كما يتم العمل على تطوير مدرسة عزبة مروان للتعليم الأساسي، والمجمع الزراعي تونا الجبل، والملعب الرياضي، الذي تم فيه تجهيز الأساسات لإنشاء ملعب خماسي بعزبة مروان، وتتم كل تلك الأعمال تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

مشروعات «حياة كريمة» تحظى بمتابعة الرئيس

وفي وقت سابق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على ضرورة العمل على مدار الساعة؛ من أجل الإسراع في معدلات التنفيذ وضمان الحصول على معايير الجودة المطلوبة طبقا لأعلى المواصفات.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات «حياة كريمة» أولاً بأول، في ضوء الأهمية الاستراتيجية والاجتماعية الكبرى للمشروع وأثره على إتاحة حياة تليق بالمصريين والدولة المصرية.