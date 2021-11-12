مصرع طفل غرقا في ترعة «الشهيد فكري» بالمنوفية

لقي طفل مصرعه غرقاً في ترعة «ديا الكوم»، بقرية «الشهيد فكري»، التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، وتم انتشال جثة الطفل ونقله إلى مستشفى بركة السبع حيث جرى التحفظ عليها تحت تصرف النيابة، كما انتقلت قوات الشرطة إلى مكان الواقعة لإجراء المعاينات والتحريات اللازمة.

مدير أمن المنوفية يتلقى إخطاراً بغرق طفل في بركة السبع

تلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة بركة السبع، يفيد بمصرع طفل يُدعي «ش. أ.»، في إحدى الترع بدائرة المركز، وجرى انتقال قوات الشرطة، وتم تحرير محضر بالواقعة، واستدعاء أسرة الطفل لسماع أقوالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

القبض على 3 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة في الشهداء

علي صعيد مختلف، تمكنت وحدة مباحث مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، من ضبط 3 أشخاص من الخارجين علي القانون، قبل ترويج مواد مخدرة، وضبط بحوزتهم كمية من المخدرات «هيروين وحشيش»، وجرى ضبط المتهمين وإخطار النيابة التي باشرت التحقيقات، وأمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيقات.