حصيلة ليلة الطقس السيئ بأسوان: 503 إصابات بلدغات عقارب وتضرر 10 منازل «فيديو»

رصدت عدسة تلفزيون «الوطن» حصيلة ضحايا وخسائر سوء الأحوال الجوية في أسوان الليلة الماضية، إذ شهدت المحافظة سقوط أمطار الغزيرة ورعدية، ووصلت في بعض الأحيان لسقوط البَرَد.

503 إصابات بلدغات العقارب

وبعد مرور حوالي 12 ساعة من تعرض محافظة أسوان لأمطار غزيرة وسيول في بعض المناطق، ولا سيما في جنوب مدينة أسوان أو في مراكز المحافظة، جرى حصر عدد كبير من الإصابة بلدغات العقارب، وصل عددها لـ503 حالات، بحسب بيان إعلامي أصدره محافظ أسوان.

10 منازل تضررت في مراكز أسوان

وتضررت 10 منازل وحدثت بها انهيارات جزئية داخل مراكز محافظة أسوان، وتحديدا في مناطق «الشيخ هارون» و«الأحمدية» و«الشونة» و«شرق مدينة أسوان» و«عزب كيما».

تأجيل انتخابات نادي أسوان

وكان من المنتظر إجراء انتخابات أعضاء مجلس إدارة نادي أسوان الرياضي على 10 مقاعد، ولكن جرى تأجيلها بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة، إذ تعرضت «خيام» اللجان الانتخابية إلى الانهيار، كما تقطعت لافتات المرشحين.

إقامة مباراة كيما والمدينة رغم الطقس السيئ

وبالرغم من الآثار التي تخلفت عن حالة الطقس السيء في أسوان، ستقام مباراة نادي كيما والمدينة في دوري القسم الثاني بعد قليل، كما أجرى محافظ أسوان جولة ميدانية على المناطق التي شهدت تضرر بسبب الأمطار.

عودة التيار الكهربائي بنسبة 60%

وبسبب الأمطار، انقطع التيار الكهربائي في عدد من المناطق، لكنه عاد بنسبة 60%، بحسب تصريحات لمحافظ أسوان.

كانت محافظة أسوان، شهدت مساء أمس سقوط أمطار مصحوبة برعد وبرق، سبقها هبوب عاصفة ترابية، وتسبب سقوط الأمطار وهبوب العاصفة الترابية في إصابة حركة الموصلات بالشلل، وعرقلة الحياة في المحافظة بعدما تجمعت رواكد المياه، إضافة إلى هجوم العقارب على المنازل.