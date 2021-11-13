«التعمير والإسكان» يحقق أرباحاً تتجاوز ملياري جنيه بنهاية شهر سبتمبر 2021

أظهرت نتائج أعمال بنك التعمير والإسكان نجاح البنك فى المحافظة على قوة مركزه المالى، حيث بلغت الأرباح الإجمالية قبل الضرائب 2.038 مليار جنيه، بزيادة قدرها 6.5% عن فترة المقارنة.

وقال التمويل العقارى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إن البنك اعتمد قوائمه المالية المستقلة عن التسعة أشهر الماضية والمنتهية فى 30 سبتمبر 2021، حيث استمر فى تحقيق نتائج جيدة محققاً أرباحاً بلغت 1.434 مليار جنيه بعد الضرائب، مشيراً إلى أن تلك النتائج المتحققة تعكس أداءً تشغيلياً قوياً، وكانت نتيجة وضع استراتيجية واضحة يسعى البنك من خلالها أن يكون فى مقدمة البنوك التجارية، والحرص على تقديم خدمات مصرفية متميزة للعملاء فى مختلف المجالات.

وأكد «غانم» أن البنك مستمر فى تطبيق خطة التطوير والتوسع المستمر، تماشياً مع خطط وتوجهات الدولة فى مجالات التحول الرقمى والشمول المالى. وأضاف «غانم» أن تصاعد معدلات نمو الأرباح جاءت على الرغم من زيادة حجم الإنفاق والاستثمار فى البنية التحتية، وبصفة خاصة التكنولوجية، التى استحوذت على أهمية بالغة من إدارة البنك، بالإضافة إلى الاستثمار فى خطة التوسع، خاصة فى العاصمة الإدارية لدعم خطة الدولة.

ووفقاً لبيان البنك، بشأن القوائم المالية المستقلة خلال الربع الثالث من عام 2021، فإن الزيادة جاءت مدعومة بعدة عوامل تتمثل فى ارتفاع كبير فى صافى الدخل من العائد ليتخطى الـ2.451 مليار جنيه مقارنة بـ1.972 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2020 بنسبة نمو 24.3%، فضلاً عن نمو الإيرادات التشغيلية بنسبة 10.4% لتصل إلى 3.288 مليار جنيه مقارنة بـ2.978 مليار جنيه خلال الفترة نفسها المقارنة.

وقال «غانم» إن المؤشرات المالية للبنك أظهرت الإبقاء على قاعدة رأسمالية قوية، حيث بلغ معدل معيار كفاية رأس المال 22.40%، وحقق البنك عائداً على حقوق الملكية بمعدل 16.7%، وعائداً على الأصول 2.07% بنهاية سبتمبر 2021، حيث حقق البنك نمواً ملحوظاً فى إجمالى الأصول ليصل إلى 69.16 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 18.6% عن فترة المقارنة.

وفيما يتعلق بصافى محفظة القروض والتسهيلات، التى ارتفعت ارتفاعاً ملحوظاً وبلغ صافى القروض والتسهيلات 22.8 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 18.3%، حافظ البنك على تعزيز مخصصاته خلال هذه الفترة بهدف الحد من المخاطر المحتملة لخسائر الائتمان والمتعلقة بالتأثيرات السلبية لجائحة كورونا على النشاط الاقتصادى.

وارتفعت محفظة ائتمان الشركات لتصل إلى 5.947 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 29.5% عن ديسمبر 2020، كما شهدت محفظة قروض وتسهيلات الأفراد نمواً قدره 22.7% ووصلت إلى 7.379 مليار جنيه، بحسب البنك.

وقال رئيس البنك إن قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة نمت بنسبة 14%، مشيراً إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحظى باهتمام كبير من الدولة والبنك المركزى، كما يؤمن البنك بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما لها فى مصر من دور كبير فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

واستكمل بنك التعمير والإسكان ريادته فى مجال التمويل العقارى، حيث شهدت محفظة نمواً بنسبة 6.6%، كما حققت أرصدة ودائع العملاء 56٫262 مليار جنيه مقابل 47.12 مليار جنيه، بنسبة زيادة 19.4%.