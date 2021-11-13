مفوض الجناح المصري بـ«إكسبو»: نشرح للعالم حضارتنا.. ونجاحنا فاق التوقعات

كشف الدكتور أحمد مغاوري، رئيس جهاز التمثيل التجاري، والمفوض العام للمشاركة المصرية بمعرض إكسبو دبي 2020، عن حجم الزيارات التي شهدها الجناح المصري منذ بداية المعرض، مؤكدا أنها فاقت التوقعات.

وقال «مغاوري»، في مداخلة هاتفية، اليوم السبت، لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»، وتشارك في تقديمه الإعلامية لبنى عسل: «اللي بيحصل دلوقتي فاق كل التوقعات، آه كل حاجة كنا مخططين ليها، بس في حاجات بتحصل كمان، ربنا بيكافئنا وبيدينا أكتر، لأننا اجتهدنا جامد جدا».

الجناح المصري بـ«إكسبو دبي 2020»

وأضاف أن حجم زيارات الجناح وصل إلى 220 ألف زائر حتى أمس الجمعة، موضحًا أن ما يميز نجاح الجناح المصري، هي زيارة الكثير من الشخصيات الدولية ذات الطراز الأول على مستوى العالم للجناح، إضافة إلى شخصيات أخرى سيكون لها شأن كبير في العالم العربي والعالمي.

وتابع رئيس جهاز التمثيل التجاري، والمفوض العام للمشاركة المصرية بإكسبو دبي 2020: «من يومين جالنا عمرو موسى، أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق، ومن قبله الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، بالإضافة إلى عدد من حكام الكثير من الولايات بعدد من دول العالم».

جناح مصر يعرف العالم بحضارتها وهويتها

وأكد الدكتور أحمد مغاوري، أن الجناح المصري بمعرض إكسبو 2020، له صدى على مستوى أعماق العالم، موضحًا أنهم يحاولون من خلال هذا الجناح، أن يكشفوا للعالم أجمع مدى التغيير والتطور، الذي حققته مصر في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذا الجناح يعمل على تعريف العالم بالحضارة والثقافة والهوية المصرية.