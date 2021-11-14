إصابة مسن في حريق نشب بمنزله بالإسماعيلية

أصيب عجوز، في العقد السادس من العمر، بحروق وصلت نسبتها إلى 90% من جسده، إثر اشتعال النيران بمنزله ظهر اليوم الأحد بمدينة القنطرة شرق.

وتلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد باشتعال النيران في منزل تحت الإنشاء في منطقة المساكن الجديدة بالقنطرة شرق.

نقل المصاب إلى المستشفى

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث، فيما نُقل مصاب واحد إلى مستشفى القنطرة شرق المركزي لإجراء الإسعافات اللازمة له.

وقالت المصادر الطبية في المستشفى، إن المصاب يدعي حسين إبراهيم عبدالرحمن، 55 سنة، مقيم بالقنطرة شرق، ومصاب بحرق من الدرجة الأولى والثانية بالساقين والذراعين والصدر والوجه وأجزاء من الظهر بنسبة 90%.

وأضافت المصادر، أن الحالة العامة للمصاب غير مستقرة، وأنه يجرى عمل اللازم له والفحوصات الطبية للاطمئنان على استقرار حالته، مشيرة إلى أنه من المتوقع نقله خلال ساعات لمستشفى متخصصة في الحروق بعد إجراء الطوارئ اللازمة له.

السيطرة على الحريق

ودفعت إدارة الحماية المدنية في الإسماعيلية برئاسة اللواء خالد كامل بسيارتي إطفاء إلى مكان الحريق، ونجحت في السيطرة عليه قبل امتداده.

وانتقل فريق من ضباط البحث الجنائي والمعمل الجنائي لفحص مكان الحريق، للوقوف على سبب اندلاعه، فيما أشار شهود عيان إنه من المتوقع أن يكون الحريق نشب بسبب ماس كهربائي، وحررت الشرطة المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.