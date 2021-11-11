بريد الوطن .. غزوة بدر

يا غزوةَ الفرقانِ يا مُبشِّرةْ!

قامت لها الأنصارُ والمُهاجِرةْ

لما رأى النبىُّ أخذَ العيرِ

رداً على سابقة مغيرِ

قريش إذ غارت على عيرٍ لنا

تريد أن تُضعِفَ جُنداً مؤمنا

واصطف جندُ العزمِ مقبلينا

على الردى إدبارَ المشركينا

«أهى مكيدةُ الحربِ والرأىِ

أم كان أمرُ الله جا بالوحىِّ»

بها يسائلُ الحبابُ «طه»

مبتغياً بخطةٍ عُلاها

أجابه إجابةً فريدةْ

بل خطةٌ للحرب والمكيدةْ

أخذاً برأىٍ قاله «الحُبابُ»

بئرَ بدرٍ تقدّمَ الصحابُ...

محمد خميس الحاوى

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