بريد الوطن .. التأهيل المجتمعي للعقل المصري

تأهيل العقل المصرى من أجل التحرك للعمل المنتج، والقول الحسن، والسلوك القويم.. إلخ، يبعث فى الحاضر تفاؤلاً لبناء مستقبل أفضل، ولمواجهة التحديات المعاصرة، والمجتمع المصرى يسارع لتحسين أوضاعه التنموية والاقتصادية، لكن التأهيل المجتمعى يتشكل من النظرة لمواجهة الإسكان العشوائى، الذى يبنى بلا تراخيص أو تخطيط، على اعتبار أنه سبيل الطبقات الفقيرة والمتوسطة كى تبنى لنفسها، وفى حدود قدراتها المادية، وتركنا الحبل على الغارب لتنتشر فى ربوع مدن مصر الأحياء غير المخططة، ومنها الكثيرة بدمياط، وهى داخل الحيز العمرانى للمدينة، وتنتشر بها الشوارع الترابية، وفى فصل الشتاء تتحول الشوارع مع سقوط الأمطار لبرك طينية، ولم يفكر أحد فى تأثير تلك العشوائيات بظروفها الحالية على النشء الدمياطى الجديد، والآثار التى تتركها المناطق العشوائية وسكان العشوائيات فى ربوع مصر، ومنها دمياط التى تفتقد للخدمات الاجتماعية والثقافية والحضرية كالتشجير وأعمدة الإنارة.. إلخ، لأن المجال الاجتماعى هو الذى يشبع احتياجات المجتمع، ومشاريع التنمية يجب أن توزع على الأحياء جميعها، وليس لمواقع دون أخرى، ولا ننكر أن العشوائيات نمت بنقاط انتشار الفقر والأمية والاحتقان السكنى، وغياب المحليات، لذلك فإن التأهيل المجتمعى بحاجة لوعى جماهيرى، وسياسات تتحرك على أرض الواقع، ودعونا نغير الفهم المكتبى للهيكل الوظيفى.

يحيى السيد النجار

كاتب وباحث - دمياط

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