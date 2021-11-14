بريد الوطن .. عتاب محبة لـ«الصحة» عن التأمين الصحي

التقدير والاحترام لجميع الأساتذة الأطباء بمختلف تخصصاتهم ووظائفهم ودرجاتهم العلمية والتمريض والمسعفين والعاملين بوزارة الصحة على الجهود التى يبذلونها بكل همة ونشاط وزيادتها فى ظل جائحة كورونا، مصلين لله أن يحفظهم ويبارك حياتهم وينعم على الشهداء منهم فى معركتهم مع كورونا بالمغفرة وجنات الخلد والنعيم. حقاً إنهم يؤدون رسالتهم الإنسانية بكل أمانة.

أما عتاب المحبة الذى أتحدث عنه على لسان كثير من المواطنين المتعاملين مع نظام التأمين الصحى الحالى للموظفين وأصحاب المعاشات هو «الحاجة إلى توفير بكل مركز بمحافظات مصر مستشفى شامل التخصصات من عيادات ومعامل تحاليل والأشعة المختلفة وصيدليات بها الأدوية، كذلك أماكن آدمية للاستراحة مع زيادة عدد المتخصصين من السادة الأطباء بدرجات عالية من الكفاءة وفن التعامل الإنسانى مع المرضى وأطقم التمريض والعاملين والوجود الدائم كل فى موقعه». فعتاب المحبة غلبه الزعل حين تكون التحاليل والأشعة تتسبب فى توجيهنا لمستشفى آخر بمركز آخر، كما يحدث بسمالوط «المركز الطبى» عند التحاليل يوجه المريض بخطاب لمستشفى مطاى العام لعمل التحليل، ويكون فى الصباح الباكر حتى الساعة التاسعة، فنرجو بخطة حكيمة وتفاعل السادة المسئولين تحقيق المطالب بجودة شاملة الجوانب بطريقة محببة لتعم الفائدة، وبرجاء توفير بطاقة الحصول على جرعتى مصل كورونا معتمد ومختوم ليأخذها المواطن بعد أخذ الجرعة الثانية فى نفس التوقيت وبنفس مكان مقدم الجرعة لتوفير راحة للمواطنين.

رفعت يونان عزيز

قلوصنا - سمالوط - المنيا

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