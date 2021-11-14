بريد الوطن .. موتور القلب
كتب:
الوطن
08:51 م | الأحد 14 نوفمبر 2021
صورة تعبيرية
أنهر أمانينا السامية تجولُ
البوادى والبحار والسهول
على سفن تطير على الخيول
يا نسمة الفردوس الساهرة
يا ياقوتة شرايينى الساحرة
يا أريج السوسنة الفاخرة
يا غضـة ورود الفردوس
يا توأم لؤلؤ شعاع الشمس
حُبنا عيد حنايا النفس
قد محت جذورنا الهكسوسِ
ويذيبُ شعورنا جبال الجليد
وهوانا النبوى فاقع التقديس
مجدهُ يُطعم أمجاد بلقيس
يا موجات العطور الغالية
يا آية أريافى العامرة
يا ندى الغصون المثمرة
تغسل قاع أوردتى الذهبية
بأنهر شذى ثقافتها النيرة
يا بدر الليالى المقمرة
يا سماء الفرح الخالد
على حبى خير شاهد
عبداللطيف أحمد فؤاد
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