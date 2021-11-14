بريد الوطن .. موتور القلب

أنهر أمانينا السامية تجولُ

البوادى والبحار والسهول

على سفن تطير على الخيول

يا نسمة الفردوس الساهرة

يا ياقوتة شرايينى الساحرة

يا أريج السوسنة الفاخرة

يا غضـة ورود الفردوس

يا توأم لؤلؤ شعاع الشمس

حُبنا عيد حنايا النفس

قد محت جذورنا الهكسوسِ

ويذيبُ شعورنا جبال الجليد

وهوانا النبوى فاقع التقديس

مجدهُ يُطعم أمجاد بلقيس

يا موجات العطور الغالية

يا آية أريافى العامرة

يا ندى الغصون المثمرة

تغسل قاع أوردتى الذهبية

بأنهر شذى ثقافتها النيرة

يا بدر الليالى المقمرة

يا سماء الفرح الخالد

على حبى خير شاهد

عبداللطيف أحمد فؤاد

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