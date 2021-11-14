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محمود مسلم

بريد الوطن .. موتور القلب

كتب:

الوطن
08:51 م | الأحد 14 نوفمبر 2021
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

أنهر أمانينا السامية تجولُ

البوادى والبحار والسهول

على سفن تطير على الخيول

يا نسمة الفردوس الساهرة

يا ياقوتة شرايينى الساحرة

يا أريج السوسنة الفاخرة

يا غضـة ورود الفردوس

يا توأم لؤلؤ شعاع الشمس

حُبنا عيد حنايا النفس

قد محت جذورنا الهكسوسِ

ويذيبُ شعورنا جبال الجليد

وهوانا النبوى فاقع التقديس

مجدهُ يُطعم أمجاد بلقيس

يا موجات العطور الغالية

يا آية أريافى العامرة

يا ندى الغصون المثمرة

تغسل قاع أوردتى الذهبية

بأنهر شذى ثقافتها النيرة

يا بدر الليالى المقمرة

يا سماء الفرح الخالد

على حبى خير شاهد

                                                  عبداللطيف أحمد فؤاد 

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