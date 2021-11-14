قوافل لاستخراج الرقم القومي وشهادات الميلاد للمواطنين بـ13 محافظة

قام قطاع الأحوال المدنية بإيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من بطاقات الرقم القومي، والمُصدرات المُميكنة، بنطاق محافظات القاهرة والمنيا والمنوفية والجيزة والدقهلية وقنا ودمياط وكفر الشيخ والقليوبية والشرقية والفيوم وبني سويف والأقصر.

إقبال متزايد على القوافل

وفي ضوء الإقبال المتزايد من قبل المواطنين على تلك المناطق، تقرر استمرار القوافل بمحافظتي القاهرة والمنيا، واستحداث مواقع أخرى بمحافظات «الجيزة والدقهلية والقليوبية والشرقية وكفر الشيخ والمنوفية والغربية ودمياط والفيوم والأقصر»، اعتباراً من أمس السبت حتى الخميس المقبل؛ لاستخراج الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومى لقاطني المناطق ذات الكثافة السكانية والأولى بالرعاية.

مأموريات لـ7 حالات إنسانية

كما تم إيفاد مأموريات لـ7 حالات إنسانية، بمحال الإقامة والمستشفيات، في مختلف المواقع على مستوى الجمهورية؛ لاستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لهم، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

كما تم إيفاد مأموريات فنية وقانونية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين ببعض القطاعات الحكومية، فضلاً عن العاملين والأعضاء المترددين على بعض الأندية الرياضية، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، كما يواصل قطاع الأحوال المدنية، استقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بمقر ديوان قطاع الأحوال المدنية؛ لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وتسليمها لهم بكافة أوجه التيسيرات الممكنة؛ تماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان.

ولاقت تلك القوافل قبولا واستحسانا من المواطنين؛ لما لها من مردود إيجابي من خلال التيسير عليهم في تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد.

وأسفرت جهود القوافل خلال الـ 8 أشهر الماضية، عن استخراج 187325 بطاقة رقم قومي، و372717 مصدراً مميكناً، ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية.