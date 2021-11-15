ارتفاع رحلات البالون الطائر إلى 35 رحلة بالأقصر..و"البرزيلية"هي الأبرز

ارتفع عدد رحلات البالون الطائر المحلقة في سماء البر الغربي غرب محافظة الأقصر، اليوم الإثنين، إلى 35 رحلة بالون طائر في سماء المحافظة السياحية، حيث يقصد السياح منطقة القرنة لاستقلال رحلات البالون ومشاهدة المعالم السياحية والأثرية المتنوعة في البرين الغربي والشرقي داخل المحافظة وسط حالة من الإنبهار بتاريخ الفراعنة القدماء الذي دُون على جدران المعابد والمتاحف في محافظة الأقصر.

ووفقا لمصدر باتحاد شركات البالون الطائر، جاءت أبرز الجنسيات في رحلات البالون الطائر اليوم، الهندية، البرازيلية والفرنسية والمصرية، حيث يحلقون في سماء البر الغربي لمشاهدة الأقصر من الأعلى والأقصر.

بداية الموسم السياحي الشتوي

وتستقبل المحافظة السياحية مع بداية الموسم السياحي الشتوي عددًا كبيرًا من الرحلات السياحية من مختلف الدول من خلال مطار الأقصر الدولي، أبرزها رحلات الشارتر الأسباني والفرنسي والروماني وعلى متنها سياح من رومانيا وفرنسا وأسبانيا يأتون لمحافظة الأقصر لمشاهدة معالمها الطبيعية والأثرية في البر الغربي والبر الشرقي.

وتأتي رحلات السياح الأجانب وسط تشديدات أمنية لتأمين الأفواج السياحية من قبل الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر خلال رحلات السياح من وإلى المناطق السياحية في المحافظة وحتى عودتهم مرة أخرى إلى بلادهم عبر مطار الأقصر الدولي.

من جهة أخرى، تستعد محافظة الأقصر لإقامة أكبر حفل تاريخي لإفتتاح طريق الكباش أو ما يُسمى بطريق المواكب الكبرى والذي يربط بين معبدي الأقصر والكرنك من خلال تنفيذ العديد من أعمال تطوير الشوارع ومداخل ومخارج القرى في المحافظة السياحية، فضلًا عن تزيين أعمدة الإنارة الموزعة على الكباري المحيطة بطريق الكباش بعلم مصر ضمن استعدادات للحفل العالمي المقرر خلال الأيام القليلة القادمة .

تطوير مداخل الأقصر

وتستعد المحافظة السياحية للحفل الكبير من خلال تطوير مداخل الأقصر وطريق المسار السياحي المتجه ناحية غرب الأقصر أو منطقة البر الغربي على وجه التحديد، فضلًا عن رصف بعض الطرق الأخرى الموجودة في القرى ومداخلها، كما تضم أعمال التطوير الانتهاء من تبطين مساحات كبيرة من الترع ضمن المشروع القومي .

عروض حفل الكباش

الحفل العالمي يضم عروض متنوعة بمشاركة عدد كبير من الشباب يصل عددهم إلى 400 شاب وفتاة من مختلف الجهات الشبابية التابعة لمحافظة الأقصر، لتقديم عروض استعراضية فنية متنوعة خلال الحفل وارتداء ملابس فرعونية متنوعة بألوان زاهية ويحمل الشباب المشارك عددا من المراكب والزوارق تقليدًا لحفل عيد الأوبت القديم لدى المصريين القدماء ضمن أهم احتفالاتهم والذي كان يسير في موكب بهيج على طريق الكباش الأثري.