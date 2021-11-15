إصابة 11 في انقلاب «ربع نقل» بالإسماعيلية.. والإسعاف تدفع بـ12 سيارة

أُصيب 11 شخصا جراء انقلاب سيارة «ربع نقل»، على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، صباح اليوم، الأحد، قرب محطة تحصيل الرسوم.

وتلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من شرطة النجدة بانقلاب السيارة رقم «5929 ط ص ر»، بطريق الإسماعيلية الصحراوي في المنطقة الواقعة بين محطة تحصيل الرسوم وكوبري الكيلو 76.

12 سيارات إسعاف لنقل المصابين

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بـ12 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى، وقال شهود العيان إن السيارة تعرضت للانقلاب وأسفرت عن عدد كبير من الإصابات إضافة إلي إصابة عدد منهم بالإغماء.

وأضاف شهود العيان أن سيارات الإسعاف وصلت إلى مكان الحادث وبدأت نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج فيما بدأت قوات الشرطة في إعادة فتح الطريق مرة أخرى.

ودفعت إدارة مرور الإسماعيلية بخدمات مرورية في مكان الحادث لرفع السيارة إلى جانب الطريق، فيما تم تحرير محضرا بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.