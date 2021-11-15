ضبط 3 بتهمة الاتجار غير المشروع بالنقد.. حصيلة أرباحهم مليوني جنيه

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أنّ صيادا له معلومات جنائية، والده صاحب مركب للصيد، يعمل خارج مصر، ومقيمان في مركز شرطة رشيد بالبحيرة، يجمعان مدخرات العاملين في الدولة التي يعمل بها الأب بالعملة الأجنبية من خلال الثاني، ويتم إرسالها للأول مع العائدين من الخارج، لاستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، ثم يرسلها لأسر العاملين بالخارج من أبناء البحيرة والمحافظات المجاورة مقابل عمولة مالية، للاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

مكاسب المتهمين من الاتجار بالنقد الأجنبي

وبتقنين الإجراءات بحسب بيان عن وزارة الداخلية، جرى استهداف المتهم المذكور، وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، بالاشتراك مع والده الموجود في الخارج، كما تبيّن أنّ حجم تعاملاتهما طبقا للفحص المستندي بلغت مليون و800 ألف جنيه.

ضبط أحد الأشخاص بأسيوط لممارسته نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى

كما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أنّ صاحب مكتب للاستيراد والتصدير، مقيم بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط، يتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين بسعر أقل من سعر الصرف، واستبدالها من البنوك بما يعادلها بالجنيه المصري للاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة لأحكام القانون.

وبتقنين الإجراءات جرى استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.