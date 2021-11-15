إجراء عاجل من إيطاليا ضد نشطاء مضادين للقاح وقيود كورونا 

أطلقت الشرطة الإيطالية، اليوم الاثنين، حملة أمنية لضبط 17 ناشطًا من المضادين لقيود فيروس كورونا المستجد وحملات التطعيم ضده.

وذكرت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية أن النشطاء يعتقد انتماؤهم لمجموعة تنتهج العنف ضد رموز حكومية وطبية وإعلامية لدعمهم القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا في البلاد، مضيفة أن النشطاء قاموا مع آخرين بتهديد رئيس الوزراء ماريو دراجي، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

مجموعة تضم عشرات الآلاف باسم كفى للديكتاتورية

وأوضحت الشرطة الإيطالية بمدينة تورين أن المجموعة المنشأة عبر تطبيق تليجرام وتدعى «كفى للديكتاتورية» تضم عشرات الآلاف وكانت فاعلاً أساسيًا في تنظيم التظاهرات ضد ما يعرف باسم تصريح المرور الأخضر الذي يقيد حركة المواطنين ودخولهم للعديد من الأماكن وفق تلقيهم للقاح من عدمه.

يشار إلى أن إيطاليا تطالب الأفراد بإظهار التصريح للسماح لهم بتناول الطعام في المطاعم المغلقة وزيارة المتاحف ودور السينما وركوب وسائل النقل العام للمسافات الطويلة، ويعد التصريح دليلاً على الحصول على اللقاح أو نتيجة سلبية حديثة لاختبار حمل الفيروس أو التعافي منه.