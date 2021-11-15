«الطرق والكباري» عن سلالم الخشب بـ«الدائري»: غير مقبول ولدينا إجراءات

قال اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري، إن تطوير الطريق الدائري معركة قوية جدًا وتفاصيله دقيقة، موضحًا: «حريصون على أن يكون لائقًا بمصر والمصريين، وتدخلنا في قطاعيه الحرجين من الإسماعيلية حتى الطريق الزراعي، ومن الأوتوستراد حتى المريوطية، ويتم توسيعه إلى 7 أو 8 حارات».

وعلق على السلالم الخشبية بالطريق الدائري بالمرج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج «حضرة المواطن» على قناة «الحدث اليوم»، قائلًا: «إن هذا المظهر غير حضاري أو مقبول، هننهي على هذه الظاهرة ومش هتبقى موجودة، الكلام ده مش مقبول إطلاقا».

التشغيل بالطاقة الكاملة في يناير المقبل

وأضاف «مصطفى» أن المشروع شهد إزالات وأعمال تطوير كثيرة، معقبًا: «كنا بنحاول منضايقش الناس لكن اضطررنا إلى العمل لمدة 24 ساعة، ومع نهاية ديسمبر وأوائل يناير بالكتير هنشوف هيشتغل بشكل كامل في الجزء من طريق الإسماعيلية وحتى الطريق الزراعي بنفس القطاع العرضي».

تأهيل المنازل والمطالع وطريق سطحي خارج الدائري

وتابع رئيس هيئة الطرق والكباري: «نعمل على تأهيل المنازل والمطالع، وسندشن طريقا سطحيًا خارج الطريق الدائري بالمرحلة الثانية الخاصة بتطوير الطريق، عشان البيوت متبقاش فاتحة على الطريق والناس ميستخدموش الطريق مباشرة».

أتوبيسات وكاميرات مراقبة

وأشار إلى أنه سيتم الدفع بالأتوبيسات الترددية لتخدم المواطنين على الطريق الدائري، ونقل المواطنين من مواقف التقاطعات الرئيسية إلى المناطق التي يرغبون في الانتقال إليها، كما سيخضع الطريق لنظام مراقبة بالكاميرات، لافتًا إلى أنه سيتم تحديد السرعة، وتحديد نسب الإضاءة بالطريق وتوضيح كافة الأمور التي تكون محسوبة قريبًا للسيطرة على حركة المرور معقبًا: «مش هيبقى مسموح لعربية نقل تعدي».