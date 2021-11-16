جامعة المنصورة: لن نسمح بدخول 120 موظفا لم يحصلوا على اللقاح للحرم

علق الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، على بدء تنفيذ قرار منع دخول الطلاب وأعضاء هيئة التدريس غير الحاصلين على جرعات اللقاحات المضادة لوباء كورونا الجامعات، كاشفًا أن الجامعة رفعت بالفعل أسماء 120 موظفا من كشوف الحضور الخاصة بالجامعة بداية من اليوم الإثنين؛ لمنعهم من دخول الجامعة حتى يحصلوا على اللقاح أولا.

الحصول على 200 ألف جرعة لقاح من وزارة الصحة

وأضاف في مداخلة لبرنامج «رأي عام» مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على فضائية TeN: «كان هناك إجراءات اتخدتها الجامعة بتوفير اللقاح لكافة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من خلال وزارة الصحة، منذ شهر سبتمبر الماضي»، مشيرًا إلى أنه تم الحصول على أكثر من 200 ألف جرعة لقاح من وزارة الصحة منذ 3 سبتمبر وحتى اليوم، بغرض تطعيم طلاب وموظفي الجامعة.

وأضاف «عبد الباسط»، أن نسبة الإقبال خلال الفترة الماضية كانت جيدة، وبدأنا منذ 1 نوفمبر، إعطاء تعليمات للطلاب بأنه من يوم 15 نوفمبر يتم منع غير الملقحين من دخول الحرم الجامعي، موضحًا: «قولنا الكلام دا للموظفين وأعضاء هيئة التدريس بأنه سيتم رفع أسماء غير الملقحين منهم من بصمة الحضور لمن لم يثبت تلقيه اللقاح خارج الجامعة أو داخلها أو من لم يكن لديه عذر مرضي».

80 % من طلاب جامعة المنصورة حصلوا على تطعيم كورونا

وتابع: «الجامعة بها أكثر من 20 ألف موظف، ومن تم رفعهم اليوم من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة نحو 120 شخصا»، موضحا أنه يعتقد أن الـ 120 شخصا سيحصلون على اللقاح خلال الفترة المقبلة، كاشفا أن نسبة متلقي التطعيم بالنسبة للطلاب تخطت الـ 80%.

وأردف رئيس جامعة المنصورة، أن الجامعة بدأت منذ 1 نوفمبر الماضي، حصر الطلاب المحسوبين على الجامعة، ولكنهم لم يأتوا إليها حتى الآن أو حولوا ولا تزال أسمائهم لديها، قائلا: «عددهم 10% من الطلاب الذين لم يتلقوا التطعيم حتى الآن».

وكشف أنه تم إرجاع عدد كبير من الطلاب من على بوابات الجامعة، مؤكدًا أن الجامعة عملت نظاما إلكترونيا مثل الباسبور الطبي في وزارة الصحة، قائلًا: «الطالب لديه تطبيق اسمه ماي يو، كان لحضور المحاضرات، وغير ذلك، فتم زيادة عليه أن الطالب تلقى التطعيم أم لا، ويظهر الطالب الـQR كود عند دخوله من البوابة الإلكترونية للجامعة لتوضيح إذا كان تم تطعيمه أم لا».