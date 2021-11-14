جامعة المنصورة تبدأ تطعيم طلابها الأقل من 18 عاما بلقاح «فايزر»

أعلنت جامعة المنصورة، أنه لن يتم السماح بالدخول إلى الحرم الجامعي لمن لم يتلق اللقاح المضاد لفيروس كورونا، اعتبارا من غد الاثنين، إلا في حال وجود عذر مرضي مقبول، أو تقديم تحليل «PCR» أسبوعيا، طبقا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن، لافتة إلى أن منسوبي الجامعة الذين حصلوا على اللقاح عليهم إبراز بطاقة التطعيم عند الدخول.

إتاحة اللقاح في 18 عيادة بكليات جامعة المنصورة

وبحسب بيان جامعة المنصورة، الصادر اليوم الأحد، فإن الجامعة أتاحت الحصول على اللقاح لكافة منسوبيها من خلال عدد 18 عيادة بالكليات، وكذلك 3 مراكز لتلقي اللقاح بالجامعة منذ سبتمبر الماضي.

تطعيم الطلاب الأقل من 18 سنة بلقاح فايزر

ومن جهة أخرى، بدأت جامعة المنصورة في تطعيم الطلاب المستجدين الأقل من 18عاما بلقاح فايزر بوحدة التطعيم بمجمع الخدمات الطلابية، وناشدت الطلاب المستجدين الذين يقل أعمارهم عن 18 عاما، بسرعة القيام بالتسجيل للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا حتى يتسنى لهم الدخول إلى الحرم الجامعي.

خطوات التسجيل لتلقي اللقاح

وحددت الجامعة خطوات التسجيل للحصول على اللقاح، فيما يلي:

1- التسجيل على صفحة وزارة الصحة الخاصة بتلقي اللقاح من خلال الرابط التالي (https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration)، والحصول على العشرين رقما الخاصة بالتسجيل، على أن يتم اختيار «فئات أخرى» عند التسجيل وتحديد مكان التطعيم (وحدة تطعيم جامعة المنصورة).

2- بعد الحصول على العشرين رقما يتم الدخول على الرابط التالي (https://docs.google.com/.https://adminlive.elwatannews.com/1FAIpQLScBhK20qGZvxl.https://adminlive.elwatannews.com/viewform) لتسجيل كل من «الاسم، الرقم القومي، رقم التليفون، الكلية، والعشرين رقما الحاصل عليهم الطالب من موقع وزارة الصحة».

3- سرعة التوجه إلى مركز التطعيم بقاعة كبار الزوار بالدور الأول بمجمع الخدمات الطلابية بالجامعة، وذلك فور تلقي الرسالة الخاصة بالتطعيم ووفقاً للموعد المحدد لتلقي اللقاح.