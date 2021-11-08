جامعة المنصورة تحتفل باليوم العالمي للفيزياء الطبية وتطبيقاتها

أكد الدكتور أشرف طارق حافظ، نائب رئيس جامعة المنصورة لشؤون الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية، أن الإنتاج العلمي لكلية العلوم يمثل ثلث الإنتاج العلمي لجامعة المنصورة، مما يجعلها من أهم ركائز الجامعة في مجال البحث العلمي، واعتبر أن الارتقاء بالبحث العلمي من أهم أهداف جامعة المنصورة، التي تبذل قصارى جهدها لدعم جهود الارتقاء به، وللاحتفاظ بأساتذة الجامعة المتميزين في مجال النشر الدولي، في ظل التنافس مع الجامعات الخاصة والأهلية، ووعد بدعم المعامل المتميزة بكلية العلوم من صندوق البحوث بجامعة المنصورة، من أجل النهوض بالبحث العلمي وتطويعه لخدمة المجتمع.

قسم الفيزياء ينظم الاحتفال

جاء ذلك خلال الاحتفال الذي نظمه قسم الفيزياء بكلية العلوم جامعة المنصورة، بالتعاون ‏مع كل من المنظمة الدولية للفيزياء الطبية، واللجنة الوطنية للفيزياء بأكاديمية البحث العلمي ‏والتكنولوجيا، بعنوان «اليوم العالمي للفيزياء الطبية وتطبيقاته»، تحت رعاية الدكتور أشرف ‏عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، بقاعة الدكتور أحمد أمين حمزة، بكلية العلوم‎.‎

«ريهاني» يستعرض الجديد في تطبيقات الفيزياء الطبية

وأشاد البروفيسور مادان ريهاني، رئيس المنظمة الدولية للفيزياء الطبية في فيديو مسجل، باهتمام كلية العلوم جامعة المنصورة بالاحتفال باليوم العالمي للفيزياء الطبية، وتعاونها مع مختلف المؤسسات الأكاديمية المصرية في إعداد محتوى علمي مميز لاستعراض الجديد في تطبيقات الفيزياء الطبية.

«العيان»: إعداد برنامج بكالوريوس الفيزياء الطبية

وأثنى الدكتور أسامة العيان، عميد كلية العلوم‏، على الجهد المبذول من أعضاء هيئة التدريس في قسم الفيزياء بكلية العلوم، في تنظيم الندوة لمناقشة الجديد فى تطبيقات الفيزياء الطبية، تزامناً مع اليوم العالمي، ونوه بإعداد كلية العلوم لبرنامج «بكالوريوس الفيزياء الطبية»، بعد تزايد الطلاب المسجلين بدرجتي الماجستير والدكتوراه في برنامج الفيزياء الطبية للدراسات العليا، الذي يعود الفضل في إنشائه إلى الدكتور أحمد أمين حمزة، رئيس جامعة المنصورة الأسبق.

«عبد اللطيف»: تزايد أعداد طلاب الدراسات العليا

وأكد الدكتور إيهاب عبد اللطيف، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث‏، أن كلية العلوم تحرص دائماً على مواكبة التطورات الدولية، وتسابق الزمن لتحقيق تطلعات الطلاب والخريجين، مما دفع الكلية لإنشاء برنامج الفيزياء الطبية للدراسات العليا، مشيراً إلى أن عدد طلاب الدراسات العليا الملتحقين بالبرنامج بلغ 25 طالباً عام 2019، وارتفع إلى 40 طالباً عام 2020، ثم إلى 50 طالباً هذا العام.

«صادق»: تخصيص فروع العلاج بالأشعة والتصوير الطبي

وأوضح الدكتور عادل صادق، رئيس مجلس قسم الفيزياء بالكلية ورئيس الندوة، أن علم الفيزياء الطبية كأحد فروع الفيزياء التطبيقية يربط بين العلوم الطبية والمبادئ الفيزيائية، وأنه تخصص له فروع مثل العلاج بالأشعة والتصوير الطبي، ودلل على إيمان مجلس قسم الفيزياء بكلية العلوم جامعة المنصورة بأهمية علم الفيزياء الطبية بتشكيل لجنة علمية برئاسة الدكتور أحمد أمين حمزة، لإنشاء برنامج بكالوريوس الفيزياء الطبية.

وأشاد الدكتور محمد صلاح، أستاذ الفيزياء بالكلية ومقرر اللجنة الوطنية للفيزياء ومقرر الندوة، بتعاون أساتذة الفيزياء والأشعة من جامعات «لويڤيل» بالولايات المتحدة الأمريكية، والجلالة، والمعهد القومي للأورام جامعة القاهرة، ومستشفيات جامعة المنصورة، مع قسم الفيزياء بكلية العلوم جامعة المنصورة، في إعداد المحتوى العلمي لهذه الندوة.

وذكر أنه تمت خلال هذه الندوة مناقشة عدة موضوعات تتعلق بتطبيقات الفيزياء الطبية وتتمثل في الفيزياء الحيوية والطبية من البحث إلى التطبيق، ودور الإشعاع الأيوني في علاج الأورام، والذكاء الاصطناعي والأشعة العصبية، ودور الذكاء الاصطناعي فى العلوم الطبية.

حضر الندوة كل من الدكتور أحمد المحمودي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ‏محمد أبو النور، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة لمياء السروجي، أستاذ ورئيس قسم الأشعة التشخيصية بكلية الطب جامعة المنصورة، والدكتور أيمن ‏الباز، رئيس قسم الهندسة الطبية بجامعة «لويڤيل» الأمريكية، والدكتور ‏إيهاب عطا الله، أستاذ الفيزياء الطبية بالمعهد القومي للأورام جامعة القاهرة، والدكتورة ‏رضوى أبو صالح، مدير برنامج النانوتكنولوچى بكلية العلوم الأساسية جامعة الجلالة، والدكتور ‏حسام صلاح الدين، أستاذ الفيزياء الحيوية المساعد بكلية العلوم جامعة المنصورة ومنسق ‏الندوة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بقسم الفيزياء والباحثين ببرنامج الفيزياء ‏الطبية بالكلية.