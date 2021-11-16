10 معلومات عن الشاعر «صلاح والي» بعد وفاته اليوم

أعلن الناقد الأدبي شعبان يوسف، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» في ساعة مبكرة من صباح اليوم وفاة الشاعر صلاح والي عن عمر ناهز 75 عاما، قائلا: «الشاعر والروائي الكبير ورفيق جيل السبعينات، صلاح والى في ذمة الله».

والكاتب الراحل روائي وشاعر وعضو اتحاد الكتاب أصدر العديد من الأعمال الروائية والشعرية، كما حصل على عدد من الجوائز والتكريمات وفيما يلي أبرز المعلومات عن صلاح والي:

من هو صلاح والي

1- صلاح والي ولد في 6 يونيو 1946 في قرية السكاكرة - محافظة الشرقية.

2- حصل على بكالوريوس الزراعة والكيمياء 1969، ودبلوم الدراسات العليا الإعلامية 1991.

3- عمل في مجال التعليم مدرساً من 1970-1982 ميلادية.

4- انتدب للعمل بالثقافة في ليبيا منذ العام 1982.

5- كما عمل سكرتير تحرير سلسلتي: كتابات نقدية، وأصوات أدبية اللتين تصدران عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، وكان عضوا باتحاد كتاب مصر.

6- نشر أولى قصائده 1971 في مجلتي الكاتب، والجديد.

7- صدرت عن أعماله كتابات نقدية كثيرة في كل من مجلة اليوم السابع، الأقلام، الأسبوع الرابع، إبداع، القاهرة، الثقافة الجديدة، أدب ونقد، الدستور الأردنية.

الأعمال الروائية لصلاح والي

أصدر صلاح والي نحو 10 روايات من بينها: رواية نقيق الضفدع، عام 1988 صدرت عن الهيئة العامة للكتاب، رواية فتنة الأسر عن دار ميريت للنشر لعام 2004، رواية ذنوب جميلة، عن الهيئة العامة للكتاب 2006.

الأعمال الشعرية لصلاح والي

كما أصدر عددا من الدواوين والأعمال الشعرية منها: الغواية ديوان مجموعة قصائد صدرت عن دار سعاد الصبّاح وصدرت عام 1992، تداعيات العشق والغربة صدرت عن الهيئة العامة للكتاب 1988، على باب كيسان مسرحية شعرية الهيئة العامة للكتاب عام 1992.

جوائز حصل عليها صلاح والي

- جائزة إحسان عبد القدوس الجائزة الأولى عن رواية العم حفني لعام 1992.

- جائزة المسرح المصري عن مسرحية على باب كيسان لعام 1991.