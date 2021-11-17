بطلة المصارعة «جولدن رانيا».. من قلب شبرا وعينها على بطولة العالم «فيديو»

«جولدن رانيا» و«بيج روني» ألقاب أطلقها زملاء ومشجعو بطلة مصر والعالم في المصارعة، رانيا فتحي عبد الستار، الحاصلة على حصدت الميدالية الذهبية.

في بطولة البحر الأبيض المتوسط للمصارعة وزن 68 كيلو ضمن منتخب مصر الذي ضم 18 لاعبا كانت رانيا الفتاة الوحيدة بينهم، وحصلت على البطولة في مباراة مع بطلة اليونان صاحبة الأرض بلمس الأكتاف، حيث نجحت مصر خلال البطولة في الحصول على 23 ميدالية متنوعة أبرزها ذهبية رانيا التي مثَّلت المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي المنتخب.

«الوطن» نقلت بثا مباشرا مع رانيا من داخل مقر التدريبات الخاص بها بمركز التنمية الشبابية بشبرا الخيمة مسقط رأسها، حيث إنها ابنة مدينة شبرا والتحقت بمشروع البطل الأولمبي بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية لتكون بطلة من ذهب رفعت اسم القليوبية ومصر عاليا حيث حكت رانيا مسيرتها مع الرياضة والبطولات.

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جولدن رانيا: دخلت المصارعة بالصدفة

رانيا ابنة شبرا الخيمة ومشروع البطل الأولمبي بالقليوبية، قالت لـ«الوطن»، أنها بدات اللعبة بالصدفة البحتة، حيث كانت منذ حوالي 4 سنوات مع شقيقها الذي يتدرب على لعبة المصارعة فشهدت اللاعبات واللاعبين بمركز التنمية الشبابية، وأعجبت باللعبة والحركات الخاصة بها والتكتيكات الخاصة بالدفاع عن النفس فقررت الالتحاق باللعبة وشاركت في التدريبات بفريق مركز التنمية وتقدمت لمشروع البطل الأولمبي بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، وتم اختيارها ضمن المشروع، والتحقت بمنتخب مصر للشباب في المصارعة، وشاركت في بطولة المحافظة ثم الجمهورية، وحصدت المركز الأول، وكانت أول مشاركة دولية لها في بطولة البحر الأبيض المتوسط باليونان والتي أقيمت مؤخرا ونجحت في حصد الميدالية الذهبية وبطولة العالم.

جولدن رانيا: أنا طالبة جامعية أدرس الألسن

رانيا ما زالت طالبة جامعية في كلية الألسن، وتواظب بين الدراسة والرياضة لأنهما شيئان لا يتعارضان، فالعقل السليم في الجسم السليم، مشيرة إلى أنها تحب دراستها جدا ومتفوقة فيها، وأيضا تحب الرياضة وتواظب عليها فهي تساعدها على اليقظة والجد والاجتهاد، موجهة الشكر لأسرتها على دعمها الشديد لها، وخاصة والدها الذي شجعها ولم يمنعها من ممارسة الرياضة حيث دخلت مجال المصارعة وحصلت على بطولة الجمهورية 4 مرات متتالية.

جولدن رانيا تستعد لأولمبياد 2024 وبطولة العالم

رانيا بدأت الاستعداد حاليا لتمثيل مصر في أولمبياد 2024 المقبلة، موضحة أن تحلم في اليوم الذي ترفع فيه علم مصر في الأولمبياد، كما أنها تستعد للمشاركة في بطولة العالم المقبلة للمصارعة على وزن 68 كيلو، مشيرة إلى أنها نجحت في رفع علم مصر في بطولة البحر الأبيض المتوسط، وقالت للمدرب قبل مباراة النهائي مع بطلة اليونان: «جهز علم مصر»، وهو ما حدث ونجحت في هزيمتها بلمس الأكتاف.

جولدن رانيا: الرياضات العنيفة لا تؤثر على الأنوثة

تقول رانيا إن أي رياضة مفيدة وتساعد على نمو الجسم والعقل، ولا صحة لما يقال إن الرياضة وخاصة العنيفة منها، تؤثر على الأنوثة، فالرياضة غذاء العقل والجسم، وتساعد الفتاة بالذات على الرشاقة والبناء الجسدي السليم، كما أنها تساعدها في الدفاع عن نفسها في مواجهة أي أخطار أو اعتداءات، وخاصة ممارسة رياضات الدفاع عن النفس.

تكريم وزير الشباب لـ«جولدن رانيا»

«بيج روني»، كما يسميها أصدقاؤها، قالت إن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الرياضة، كرَّمها عقب عودتها من اليونان هي والمنتخب، وأثنى على الإنجاز الذي حققته وحصولها على الميدالية الذهبية، مشيرة إلى أن هذا التكريم سيكون دافعا لها لاستكمال مسيرتها الرياضية حتى بعد تخرجها من الجامعة، ولن تقف على حد هذه البطولة وستواصل لرفع اسم مصر في الأولمبياد.