ما هي أفضل الطرق لخسارة الوزن؟.. طبيبة تجيب

طرق مختلفة في التخسيس والدايت يتبعها العديد من المواطنين بهدف خسارة الوزن في أسرع وقت ممكن، دون التأكد من فعاليتها أو معرفة آثارها الجانبية على الجسم على المدى البعيد، يأتون بها من خلال الأصدقاء والمعارف أو عبر شبكة الإنترنت، لذا توضح «الوطن» من خلال الدكتورة إنجي مجدي، رئيس قسم التغذية العلاجية بمستشفى الشرطة، وأخصائي التغذية العلاجية، أفضل الطرق الصحية من أجل خسارة الوزن.

طرق خسارة الوزن تختلف من شخص لآخر

أوضحت أخصائي التغذية العلاجية في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن طبيعة كل جسم مختلف عن الآخر سواء رجل أو سيدة أو شاب، أو من يحصلون على أدوية بشكل دائم، ولا يمكن تطبيق نظام واحد على كل من يريد انقاص وزنه.

وأكدت «إنجي» أنه قبل اتباع بعض الأنظمة الغذائية يجب على الشخص في حالة إنه كان يُعاني من أي مرض إجراء بعض التحاليل المحددة، من خلال الطبيب المتابع له حتى يمكن تحديد النظام الغذائي المناسب له دون أن يُحدث له أضرار صحية كبير في المستقبل.

أفضل طرق خسارة الوزن

وأشارت «إنجي» إلى أن أفضل طرق انقاص الوزن هي الطرق الصحية «healthy lifestyle» وباستثناء أصحاب الأمراض المزمنة فإن اتباع الشخص هذا النظام الغذائي في التخسيس لن يضار منه أبدا سواء كبار أو شباب أو أطفال، لأن هذا النظام يعتمد على تجنب كافة الأطعمة التي ليست لها قيمة أو فائدة غذائية، مضيفة: «يعني ناخد كربوهيدرات وبروتين ودهون بس بصورة صحيحة، يعني الكربوهيدرات ناخده من الخضروات والسلطة والفاكهة، ونبعد قدر الإمكان عن النشويات والدقيق الأبيض، ونقدر كمان ناكل عيش بلدي وأرز بسمتي بكميات قليلة».

وأكدت أخصائي التغذية العلاجية، أن هذا النظام يعتمد على تناول 4 وجبات مع الوجبات البينية سواء بين الفطار والغداء أو بين الغداء والعشاء، وأن الوجبات تعتمد على البروتينات بشكل أساسي، مثل وجبتي الفطار والعشاء لا يخرجوا عن تلك الأطعمة البيض والجبنة والتونة وجبنة قريش وجبنة ملح خفيف، والغداء يحتوى على بروتين أيضا مثل الفراخ والأسماك وهما أفضل من اللحوم الحمراء بالإضافة إلى الخضروات والسلطة الخضراء ومعهم قليل من الأرز.

ممارسة الرياضة وتناول كميات كبيرة من المياه شرط أساسي

وتنصح «إنجي» بأن الأكل الصحي بشكل عام يعتمد على 3 عناصر مهمة، هي أولا نظام الأكل، وثانيا المياه من خلال شرب من 2 إلى 3 لتر يوميًا وتزيد كميات المياه في حالة ممارسة الرياضة، وثالثًا ممارسة الرياضة على الأقل 5 ساعات أسبوعيًا مثل المشي أو الجري في حالة عدم الذهاب إلى صالات الألعاب الرياضية «الجيم».