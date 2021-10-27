«التعليم» توقع بروتوكول تعاون لتطوير منظومتها

وقّعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، بروتوكول تعاون مع جمعية «قبس من نور» في مجال التعاون والارتقاء بالعملية التعليمية وتطويرها والتدريب المهني لتأهيل الشباب لسوق العمل، ووقّع البروتوكول الدكتور محمد محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، والدكتورة سارة حسام الدين عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب المفوض في التوقيع للجمعية.

وأكد الدكتور محمد مجاهد بحسب بيان عنه، أنّ البروتوكول يهدف لتحقيق التعاون المشترك بين الطرفين في المجالات الهادفة لتطوير التعليم بشكل عام، خاصة التعاون في مجال المشروعات ذات الاهتمام المشترك، ما يساعد على الارتقاء بالعملية التعليمية وتطويرها، وتنفيذ برامج التدريب للشباب من أجل التوظيف، والوصول بأطراف العملية التعليمية سواء المعلم أو الطالب لأعلى درجات الجودة والكفاءة في العمل لتقديم خدمات تعليمية متميزة.

حلول ذكية للمشكلات التعليمية من خلال التنمية المجتمعية

من جانبها، أكدت الدكتور سارة حسام الدين، أنّ «قبس من نور» جمعية أهلية خيرية مركزية تعمل في مجال التعليم، وتتبنى في أولوياتها توجهات الدولة للنهوض بالعملية التعليمية في مصر، وتستفيد من الخبرات العلمية لمؤسسيها، وتتبني تقديم حلول ذكية للمشكلات التعليمية من خلال التنمية المجتمعية.

منظومة «منهجية الجدارات» لربط خريجي التعليم الفني بسوق العمل

وينص البروتوكول على إمداد الجمعية ببيانات الخريجين سنويًا في مجالات التعليم الفني المختلفة للالتحاق بالبرامج التدريبية في المهن والأماكن المقترحة، وتوفير مدربين مؤهلين في مهن «التبريد والتكييف، الحياكة، جودة إنتاج الملابس، وصيانة ماكينات الحياكة» وأي مهن أخرى تطلبها الجمعية، وتوفير أماكن ومعدات التدريب اللازمة في مدارس التعليم الفني الصناعي طبقًا لما يتم الاتفاق عليه، والتعاون في الإشراف الفني والإداري على تنفيذ البرامج التدريبية طبقًا للخطط الموضوعة بذات الشأن، وبما لا يؤثر على سير العملية التعليمية، وإعداد قوائم المعلمين المرشحين للتدريب وفقًا للخطة التدريبية على المناهج المطورة طبقًا لمنظومة الجدارات المهنية، والاهتمام بمنظومة «منهجية الجدارات» لربط خريجي التعليم الفني بسوق العمل، والتي تقوم المعارف، والمهارات والسلوكيات.

وحضر توقيع البروتوكول من جانب الوزارة، الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وهاشم جامع رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني، والدكتور محمد عبدالمقصود مدير الإدارة العامة للتعليم الصناعي، وجمال شوقي مدير عام الإدارة العامة لتنمية مواد التعليم الصناعي، ومن جانب الجمعية، منار أحمد محمد محمد نائب رئيس مجلس الإدارة ومؤسس الجمعية، والدكتور أحمد حشيش مستشار التدريب بالجمعية.