إخلاء سبيل ربة منزل وابنتها في واقعة «تلميذة المكياج» بالقليوبية

أمرت النيابة العامة بمركز قليوب بإخلاء سبيل ربة منزل وابنتها، بكفالة 500 جنيه لكل منهما، في واقعة التعدي على معلمة واحتجازها بالفصل بمدرسة جزيرة النجدي بقليوب، بسبب نهرها لابنة ربة المنزل الصغرى التلميذة بالمدرسة في الصف الخامس بسبب وضعها مكياج خلال اليوم الدراسي بالمدرسة، حيث اقتحمت أسرة الطفلة «والدتها وشقيقتها وشقيقها الأصغر» الفصل، واحتجزوا المدرسة وتشاجروا مع معلمات المدرسة، كما أخلت النيابة سبيل 3 معلمات من سرايا النيابة في نفس الواقعة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

لجنة من تعليم القليوبية لفحص الواقعة

فيما قرر الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، تشكيل لجنة من الشئون القانونية لفحص الواقعة، مؤكدا أنه لا تهاون مع أي مخالف أو مقصر، وأن نتائج تحقيقات اللجنة سيصدر عنها قرارات بمعاقبة المقصرين في الواقعة والمخطئ، كما أنه لن يتم التهاون في حق المعلمات بعد تعرضهن للسب والقذف واحتجاز معلمة من المشكو في حقهم.

بلاغ بتعرض معلمات للاحتجاز والسب والقذف

كان اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من مركز قليوب، يفيد ورود بلاغ من إدارة مدرسة عرب النجدي للتعليم الأساسي بدائرة المركز، بوقوع مشاجرة داخل المدرسة.

وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء دخول الطلبة الفصول في أول حصة باليوم الدراسي، رصدت معلمة لغة عربية قيام طالبة في الصف الخامس الابتدائي بوضع مكياج في وجهها، وعندما اعترضت المعلمة وحاولت الحديث معها، فوجئت برد فعل سيئ، وقامت المعلمة بطردها من الفصل.

وحضرت أسرة الطالبة «والدتها وشقيقتها وشقيقها الطالب بالمرحلة الإعدادية»، وقاموا باقتحام المدرسة من الباب الخلفي، نظرا لغلق المدخل الأساسي للمدرسة بالجنازير، وقاموا بالسب والقذف للمعلمات بالمدرسة، وحجز معلمة داخل الفصل وتكسير أحد أبواب الفصول، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تكليف محامي نقابة المعلمين بمتابعة الواقعة

وأعلنت غرفة عمليات نقابة المعلمين، تلقيها شكوى من معلمة بإحدى مدارس التعليم الأساسي التابعة لإدارة قليوب التعليمية، باحتجاز أسرة لها داخل أحد الفصول، حيث قاموا باقتحام المدرسة من الباب الخلفي نظرًا لغلق المدخل الأساسي للمدرسة بالجنازير، وقاموا بسب وقذف المعلمات بالمدرسة، وحجز معلمة داخل الفصل، وتكسير أحد أبواب الفصول.

وأوضحت النقابة، في بيان، أنه على الفور تم تكليف رئيس اللجنة النقابية بقليوب، بمرافقة المعلمة، وأن يتولى محامي اللجنة النقابية متابعة تطورات بلاغ الشرطة ضد ولي الأمر والحفاظ على حق المعلمة القانوني والأدبي.