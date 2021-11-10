جامعة طنطا: «زين العابدين» وكيلا للآداب و«حنتيرة» لكلية الطب

أصدر الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، اليوم، قراراً بتكليف الدكتور عادل أحمد زين العابدين الأستاذ بقسم الآثار والقائم بتيسير أعمال مجلس قسم الآثار بكلية الآداب، اعتباراً من 10/11/2021 للقيام بعمل وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

السيرة الذاتية للدكتور عادل زين العابدين

حصل الدكتور عادل زين العابدين، على الليسانس في الآثار من جامعة طنطا بتقدير جيد جيداً عام 1993، والماجستير «آثار مصرية» من جامعة طنطا عام 1998، ثم درجة الدكتوراه «آثار مصرية» من جامعة طنطا عام 2001.

و‏تدرج في الوظائف العلمية، حيث عين معيدًا بقسم الآثار بالكلية 1994، ومدرس مساعد 1999، ثم مدرس اعتبارًا من 2001، ثم أستاذ مساعد 2009، وأستاذًا بذات القسم اعتباراً من ‏عام 2014.‎

حنتيرة وكيلًا لـ «طب طنطا»

وأصدر الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، اليوم، قرارًا بتعيين الدكتور محمد سيد عبد الرحمن حنتيرة، الأستاذ بقسم الأمراض الصدرية بكلية الطب البشري، وكيلًا للكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث ولمدة ثلاث سنوات.

وحصل الدكتور محمد حنتيرة، على بكالوريوس الطب والجراحة دور نوفمبر 1999 بتقدير عام جيد جدًا مع مرتبة الشرف من كلية الطب بجامعة طنطا، وماجستير في الأمراض الصدرية دور أبريل 2004 بتقدير عام جيد جدًا من كلية الطب بجامعة طنطا، ثم درجة الدكتوراه في ذات التخصص دور أكتوبر 2009 من كلية الطب بجامعة طنطا.

‏وتدرج في الوظائف العلمية، حيث عين معيدًا بقسم الأمراض الصدرية بالكلية اعتبارًا من 14‏/6‏/2004، ومدرسا مساعدا اعتبارًا من 29‏/1‏/2005، مدرسا اعتبارًا من 29‏/12‏/2009، أستاذ مساعد اعتبارًا من 30‏/12‏/2014، وأستاذًا بذات القسم اعتبارًا من 30‏/12‏/2019.

وشغل «حنتيرة» العديد من المناصب منها عضو مجلس أمناء المستشفى التعليمي العالمي في الفترة من 2013-2015، ‏نائب مدير المستشفى التعليمي العالمي في الفترة من 2014-2015، ‏ثم مديرًا للمستشفي الرئيسي بجامعة طنطا اعتبارًا من 2019 حتي 2021.