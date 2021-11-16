ضبط 2569 قضية تموينية متنوعة خلال 48 ساعة.. لحوم وأسماك وسكر

تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع؛ واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط (2569) قضية تموينية متنوعة، خلال 48 ساعة، أبرزها القضايا الآتية:

ضبط 9.2 طن مقطعات دواجن ولحوم بدون بيانات

- ضبط 9.2 طن «مقطعات دواجن ولحوم – مصنعات لحوم» بدون بيانات يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، من حيث اللون والشكل، وتشكل خطرا على الصحة العامة، وذلك قبل طرحها للبيع والتداول بالأسواق، بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، وتم ضبطها بحوزة المدير المسؤول عن مصنع للصناعات الغذائية، بمحافظة الشرقية.

- ضبط 6.75 طن «مفروم دواجن– مقطعات ومصنعات لحوم»، معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذئية) بمحافظة الشرقية.

1.37 طن «مفروم ومقطعات لحوم – كبدة»

- ضبط 1.37 طن «مفروم ومقطعات لحوم – كبدة»، بدون مستندات «مجهولة المصدر» ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك محل لتجارة السلع الغذئية بدون ترخيص، بمحافظة الجيزة.

ضبط 10 أطنان سكر حر غير صالح للاستخدام الآدمي

- ضبط 10 أطنان سكر حر بدون مستندات «مجهول المصدر»، يشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصه الطبيعية من حيث اللون والشكل «تحجر»، ويشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن مخزن للسلع الغذائية «بدون ترخيص» بمحافظة الغربية.

- ضبط 5 أطنان «سكر حر– زيت طعام»، بدون مستندات «مجهول المصدر» يشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصه الطبيعية، ويشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج السلع الغذائية بمحافظة الشرقية.

- ضبط 4.25 طن «سكر حر - طحينة»، معبأة داخل شكائر وعبوات بدون مستندات «مجهولة المصدر» يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الحلويات «بدون ترخيص» بمحافظة القليوبية.

ضبط 14 طن «معسل – تبغ خام»

- ضبط 14 طن «معسل – تبغ خام» بدون مستندات «مجهول المصدر» معبأ داخل عبوات مدون عليها علامة تجارية وهمية غير مسجلة وغير مطابقة للمواصفات القياسية «مستلزمات إنتاج – منتج نهائي» (500 عبوة فارغة «مستلزمات تعبئة») ، تمهيدا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المعسل «بدون ترخيص» بمحافظة القليوبية.

- ضبط 7.39 طن «منظفات صناعية متعددة الأغراض»، معبأة داخل عبوات وبراميل، بدون مستندات «مجهولة المصدر»، وغير مطابقة للمواصفات القياسية ذات الأثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة (المدير المسؤول عن شركة لتعبئة المنظفات الصناعية «بدون ترخيص» بمحافظة الجيزة.

- ضبط 5.2 طن ميثانول، بدون مستندات ومجهولة المصدر «مستلزمات إنتاج» بيانها: 21000 قطعة شعلة حرارية، بدون بيانات وغير مطابقة للمواصفات القياسية «منتج نهائي»، و4500 عبوة فارغة وملصق «مستلزمات تعبئة»، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة (مالك مصنع لإنتاج مستلزمات الفنادق «بدون ترخيص»، بمحافظة القليوبية.

ضبط 56573 قطعة مستلزمات طبية

- ضبط 56573 قطعة مستلزمات طبية «كمامة – قفاز طبي – قلم أنسولين» بدون مستندات «مجهولة المصدر» ذات آثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية «بدون ترخيص» بمحافظة القاهرة.

- ضبط 10 أطنان «أسمدة زراعية»، معبأة داخل شكائر بدون مستندات «مجهولة المصدر» يشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الزراعي، لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية، وذات آثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية «بدون ترخيص» بمحافظة الغربية.

- ضبط 3.3 طن «كبدة مجمدة – لحوم مجمدة» بدون مستندات «مجهولة المصدر» ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة (المدير المسؤول عن سوبر ماركت لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

ضبط 2.5 طن أسماك مجمدة وجمبرى مجمد

- ضبط 2.5 طن «أسماك مجمدة – جمبري مجمد» بدون مستندات «مجهولة المصدر» يُشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وبها «حروق تجميد» وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة المدير المسؤول عن (ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية.

- ضبط 1.32 طن «أسماك مجمدة» بدون بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية «مجهولة المصدر» يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك (ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.

- ضبط 38,538 طن منتجات ألبان، «مستلزمات إنتاج» وتحت التجهيز معبأة داخل عبوات وشكائر من مرتجعات الأسواق ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرا على الصحة العامة، و3300 عبوات أجولة فارغة وإستيكر، مدون عليها بلد المنشأ، و2 ميزان كهربائي أدوات إنتاج، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن (مخزن لإعادة تدوير وتعبئة الألبان البودرة «بدون ترخيص») بمحافظة القاهرة.

- ضبط 10.5 طن «زيت طعام – عسل أسود» معبأ داخل تنكات بدون مستندات «مجهولة المصدر» يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لاحتوائها على نسبة شوائب ولوجود تاريخ إنتاج وصلاحية لاحق على غير الحقيقة وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن تابع لإحدى الشركات للاستيراد والتصدير بمحافظة الغربية.

ضبط مدير مخبز بلدي لتصرفه في 28.4 طن «دقيق مدعم»

- ضبط المدير المسؤول عن مخبز بلدي بمحافظة القاهرة، لتصرفه في 28.4 طن «دقيق بلدي مدعم»، قام المذكور بالتصرف فيها ببيعها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

- ضبط 200000 قطعة مستلزمات طبية، غير مطابقة للمواصفات القياسية بدون مستندات «مجهولة المصدر» ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن (مخزن لتجارة المستلزمات الطبية «بدون ترخيص» بمحافظة القاهرة.

- ضبط (175 طن «بروبلين – صخور مختلفة الأحجام» مستلزمات إنتاج بدون مستندات «مجهولة المصدر»، و30000 قطعة جسم فلتر مياه، تحت التجهيز بدون بيانات، و825 قطعة «شمعة فلتر مياه» منتج نهائي بدون بيانات وغير مطابقة للمواصفات القياسية، ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة و(1 ماكينة خط إنتاج)، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك (مصنع لإنتاج فلاتر المياه) بمحافظة الغربية.

- ضبط 6 أطنان منظفات صناعية «صابون سائل - كلور» معبأة داخل براميل غير مطابقة للمواصفات القياسية بدون بيانات «مجهولة المصدر» ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المنظفات الصناعية بمحافظة الشرقية.

ضبط 14 طن بودرة «كالسيوم – إضافات أعلاف»

- ضبط 14 طن بودرة «كالسيوم – إضافات أعلاف» مستلزمات إنتاج بدون مستندات «مجهولة المصدر»، وطن «أعلاف حيوانية» منتج نهائي معبأة داخل شكائر بدون بيانات مجهولة المصدر، وذات آثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة المدير المسئول عن (مصنع لإنتاج الأعلاف الحيوانية، بدون ترخيص) بمحافظة الدقهلية.

- ضبط طن أسمدة زراعية مدعمة، تابعة لإحدى الجهات المختصة محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية تم تجميعها للإتجار بها في السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة مالكة (محل لتجارة الأسمدة الزراعية بدون ترخيص) بمحافظة الغربية.

- ضبط مسؤول عن مخزن تجهيز وتجميع اللحوم المجمدة والدواجن خاص بأحد المطاعم الكائنة بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته (2٫825 طن «لحوم – دواجن جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها»، وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية «لحوم» مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تقديمها للمترددين بالمطعم عمله لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط سلع تموينية مدعمة

- ضبط سائق بإحدى شركات تجارة الجملة، مقيم بمحافظة القليوبية، حال تواجده بدائرة قسم شـرطة روض الفرج مستقلاً سيارة نقل ملك الشركة محل عمله، محمل عليها كمية من السلع التموينية المدعمة بدون مستندات ودفاتر تفيد جهة التجميع والتوريد وهي عبارة عن (500 كيلو جرام سكر تمويني- 360 كيلو جرام زيت طعام- 420 كيلو جرام مكرونة وشعرية، وجميعها سلع تموينية مدعمة).

وبمواجهته، اعترف بتجميع السلع التموينية المدعمة لصالح الشركة عمله، بقصد إعادة بيعها للمواطنين بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.