خطوات التقديم على شقق الإعلان الـ16 للإسكان الاجتماعي: قبل الطرح الجديد

سؤال عادة ما يبادر إلى أذهان عدد كبير من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، عند إعلان صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن طرح وحدات جديدة، وهو السؤال عن نقطة البداية في رحلة الحصول على وحدة ضمن الطرح، ووفقًا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تبدأ رحلة الحصول على وحدة من مكاتب البريد المميكنة، والمنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، لشراء كراسة الشروط بالمبلغ الذي يعلن عنه الصندوق عند الطرح، ومن ثم ملأ استمارة الحجز المرفقة بكراسة الشروط، وسداد مقدم جدية الحجز، وقيمة المصروفات الإدارية.

ثم تبدأ مرحلة التسجيل الإلكتروني، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وتسجيل الدخول، باستخدام الحساب الشخصي، والرقم القومى.

خطوات التقديم على شقق الإعلان الـ16 للإسكان الاجتماعي

وخلال هذه الأيام تزداد عملية البحث عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، حول خطوات التقديم على شقق الإعلان الـ16 للإسكان الاجتماعي، تزامنًا مع ترقب إعلان صندوق الإسكان الاجتماعي عن الطرح الجديد، عقب الإعلان عن نتيجة فرز طلبات حجز شقق المرحلة الثانية، من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 2».

شروط التقديم على شقق الإعلان الـ16 للإسكان الاجتماعي

من أبرز شروط التقديم على شقق الإعلان الـ16 للإسكان الاجتماعي، أن يكون المتقدم لحجز وحدة سكنية، من أبناء المحافظة المطروح بها الشقق، أو المقيمين بها، أو العاملين بها.

كما يشترط أن يكون المتقدم للحجز أو أحد أفراد أسرته، لم يسبق له الحصول على وحدة سكنية، أو قطعة أرض، داخل المدن الجديدة من قبل.

رابط التقديم على شقق الطرح الجديد

يمكن للراغبين في التقديم على شقق الإعلان الـ 16 للإسكان الاجتماعي، تقديم طلب الحجز، من خلال زيارة الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن طريق الضغط هنا.