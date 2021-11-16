«التنمية»: نستخدم «وقود المرفوضات» لتوليد الطاقة بمصانع الأسمنت

كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، معاون الوزير، عن خطة إدارة منظومة المخلفات الصلبة على مستوى الجمهورية، موضحا أنه يتم تنفيذها من خلال 3 برامج رئيسية، تتمثل في إزالة التراكمات وإنشاء محطات وسيطة وخطوط لإنتاج وتزويد المخلفات لإنتاج السماد العضوي ووقود المرفوضات المستخدم كبديل للفحم المكلف لفاتورة واردات الدولة والملوث للبيئة، وذلك خلال مداخلة هاتفية في «نشرة أخبار» التي تُعرض على قناة «DMC».

25% من إجمالي المخلفات يتم دفنها بطريقة علمية آمنة على الصحة العامة

وأضاف «قاسم»، أن وقود المرفوضات، يُستخدم لتوليد الطاقة بمصانع الأسمنت، موضحًا أنه من بين البرامج أيضًا إقامة مدافن صحية آمنة، إذ إن 25% من إجمالي المخلفات يتم دفنها بطريقة علمية آمنة على الصحة العامة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن هناك عقود تشغيل وإدارة لعمليات الجمع السكنى ونظافة الشوارع والميادين والمحاور وإدارة المحطات الوسيطة، والذي تم متابعته من قبل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على مستوى 4 مناطق بالقاهرة.

الموظف الذي لم يحصل على لقاح كورونا سيتم منعه من الدخول إلى العمل

من ناحية أخرى، أوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية موقف الموظف الحاصل على جرعة واحدة من لقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، فذكر أنه سيتم السماح للموظف الحاصل على الجرعة الأولى من التطعيم الدخول إلى مقار عمله حتى موعد الجرعة الثانية، بينما الموظف الذي لم يحصل على لقاح كورونا سيتم منعه من الدخول إلى العمل، وبالتالي ستتم معاملته متغيب عن العمل، مطالباً الموظفين في جميع المصالح الحكومية بضرورة التطعيم.