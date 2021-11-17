كسر أصبع تلميذة في الابتدائية بالقليوبية.. «مدرسة ضربتها بالعصا»

أصيبت تلميذة بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة المنشأة الكبرى الجديدة الابتدائية بكسر في أحد أصابع يدها، بسبب ضرب مدرسة لها بعصا، خلال اليوم الدراسي، ما تسبب في إصابة بالغة للطفلة، حيث نُقلت إلى المستشفي، حيث أكد الأطباء أنها تعاني من كسر في أصبع اليد وتحتاج علاجا أكثر من 21 يوما.

ولي أمر تتهم مدرسة باستعمال القسوة ضد ابنتها

واتهمت والدة الطفلة المُدرسة باستعمال القسوة ضد ابنتها، وتقدمت بشكوى للإدارة التعليمية بكفرشكر، أكدت فيه أن المدرسة ضربت ابنتها بدون وجه حق، حيث خرجت الطفلة إلى الحمام بعد استئذان أحد المدرسين، وعندما عادت وجدت مدرسة التربية الرياضية بالفصل، فسألتها عن سبب عدم تواجدها بالفصل، فأجابت أنها كانت في الحمام، فضربتها بعصا، ما تسبب في كسر بأصبع يدها.

لجنة لفحص الواقعة وإحالة المدرسة للتحقيق

وأُخطر الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية بالواقعة، فقرر تشكيل لجنة من المديرية والإدارة التعليمية للتحقيق، وتبين أن التلميذة تدعى «هناء م»، بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة المنشأة الكبرى الجديدة بالابتدائية، وأن المُدرسة التي ضربتها تدعى «شربات ا»، مدرسة تربية رياضية.

وأحيلت المُدرسة للتحقيق في الإدارة، حيث استمعت اللجنة لأقوالها، ومن المقرر مجازاة المدرسة لاستعمالها القسوة مع الطفلة.

وقال الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، وإنه لاتهاون مع أي مخالف، لافتا إلى أن المديرية ستتخد كل الإجراءات اللازمة لرد حق التلميذة.

وتداولت والدة الطفلة فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، شكت فيه من تعرض ابنتها للقسوة والضرب من مدرسة التربية الرياضية، ما تسبب في كسر مضاعف في أحد أصابع اليد، واستغاثت الأم بوزارة التربية والتعليم والمديرية والإدارة التعليمية التي تحركت وأحالت المعلمة للتحقيق.