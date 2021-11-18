«السلامة في التجارب العلمية».. إرشادات هامة في كتاب علوم رابعة ابتدائي

لإجراء أي تجربة علمية في معامل العلوم، لابد من الالتزام بإجراءات السلامة، التي تضمن عدم إلحاق أي ضرر على الباحث، وهو ما كشفته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في كتاب العلوم لطلاب الصف الرابع الابتدائي، مشددة على جميع الطلاب بضرورة تطبيق هذه القواعد بدقة في أثناء عمل التجارب العلمية بمعامل العلوم.

يشرح كتاب العلوم، الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، إجراءات السلامة في المعامل والاستعداد لأي حوادث: «الملابس الواقية.. أحد أهم الخطوات في إجراء البحث الآمن هي ارتداء الملابس المناسبة»، موجها نصائح مهمة للطلاب تقول:

- احرص على ارتداء القفازات لحماية اليد والنظارات الواقية لحماية العينين عند التعامل مع المواد الكيميائية والسوائل أو الكائنات الحية.

- ارتداء الملابس المناسبة والواقية، ربط الشعر الطويل من الخلف، وضرورة ثني الأكمام الطويلة، وارتداء معطفا خاصا بالمعمل أو مريلة فوق الملابس إذا أمكن، والحرص دائما على ارتداء أحذية مغلقة، وارتداء البناطيل الطويلة والأكمام الطولية في أثناء الأبحاث الميداينة.

الاستعدادات للحوادث

ويضيف كتاب العلوم، أن الاستعداد للحوادث تمثل في الآتي:

- يمكن أن تقع الحوادث في أثناء التجربة حتى إذا التزم الإنسان بسلوكيات السلامة، لذلك فينبغي معرفة أماكن معدات الطوارىء إذا كانت متوفرة وكيفية استخدامها.

- والأهم من ذلك هو التنبيه على المعلم والزملاء في الحال عند وقوع حادث ولا تحاول تجاهل الأمر أو التعامل بمفردك، حتى يمكن لزملائك مساعدتك.

سلوك السلامة

- إقرا كل خطوات التجربة قبل بدء التجربة، وتأكد من فهمها بالكامل، واستعن بالمعلم إذا لم تفهم جزءا منها.

- جمع المواد وحافظ على نظافة ونظام مكان التجربة، وضع علامات بأسماء المواد على المواد الكيميائية التي تسخدمها.

- تأكد من اتباع خطوات التجربة بدقة أثناء التجربة، واستعن بالإرشادات والمواد التي وافق عليها معلمك فقط.

- يمنع تناول الطعام أو الشراب أثناء التجربة، وإذا طلب منك معلمك شم رائحة مادة، فأفعل ذلك من خلال تعبئتها من الحاوية في يديك، ودفع هواء كاف من المادة إلى وجهك لتبين الرائحة.

- ركز في أثناء إجراء البحث على الخطوات والسلوك؛ إذ أن هناك الكثير من المواد والمعدات التي قد تسبب إصابة.

- التزم الرفق في معاملة النباتات والحيوات في أثناء البحث.

- تخلص من أي مواد كيميائية أو أخرى مستخدمة بعد انتهاء التجربة، واستعن بالمعلم إذا لم تكن متأكداً من كيفية التخلص من أي أغراض.

- تأكد من إرجاع أي مواد أو معدات إضافية إلى مكانها الصحيح.

- تأكد من نظافة ونظام ومكان التجربة وأغسل اليدين بعناية.