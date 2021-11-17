«مياه الدقهلية» تعلن حالة الطوارئ استعدادا لموسم الأمطار

أعلن المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ حالة الطوارئ استعدادًا لموسم الأمطار هذا العام.

حملة موسعة لتطهير شبكات الصرف الصحي

وقال «نصر»: «الشركة قامت بعمل حملة موسعة لتطهير شبكات الصرف الصحي بمختلف مناطق المحافظة، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لحالة محطات مياه الشرب والصرف الصحي، ومراجعة نتائج العينات وتسجيل مؤشرات التشغيل والصيانة»، متابعا «والالتزام باتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية بالمحطات ومواقع العمل، والاهتمام بحل كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن 125، والعمل على حلها فورًا».

التنسيق مع غرفة الكوارث والأزمات بمحافظة الدقهلية

وأضاف «نصر»، في تصريحات صحفية، أن الشركة حرصت على التنسيق المستمر مع كل من غرفة الكوارث والأزمات بمحافظة الدقهلية، ومجالس المدن والأحياء، والحماية المدنية، ومديرية الموارد المائية والري، وشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، وشركة غاز مصر، تحسبًا لحدوث أي أزمات بموسم الأمطار والسيول، كما قامت بالتنسيق مع مجالس المدن والأحياء؛ للتأكد من تطهير بالوعات الأمطار بمختلف مناطق المحافظة.

تجديد اعتماد شهادة الإدارة الفنية المستدامة لصرف بني عبيد

ومن جهة أخرى، حصلت محطة معالجة صرف صحي بني عبيد على تجديد اعتماد شهادة الإدارة الفنية المستدامة T.S.M للمرة الثانية دون ملاحظات، التي تعمل بنظام قنوات الأكسدة، بطاقة 10000 متر3/يوم، بقيادة المهندس محمود أبو بكر، مدير المحطة، ويأتي هذا الإنجاز تنفيذًا لخطة عمل الشركة للعام 2020/2021 بقطاع التشغيل والصيانة، وحرص الشركة على تطوير كفاءة محطاتها باستمرار، وتقديم خدماتها بأفضل جودة ممكنة، من أجل الوصول بالخدمة المقدمة للمواطنين للمستوى المأمول.

يذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية لديها الآن 30 محطة حاصلة على شهادة الاعتماد الدولية TSM، نصيب محطات الصرف الصحي المعتمدة منها 21 محطة معالجة صرف صحي، بالإضافة إلى 9 محطات مياه شرب.