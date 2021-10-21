محاكاة وبرنامج تدريبي لمواجهة تراكم مياه الأمطار بشوارع الدقهلية

نفذت محافظة الدقهلية محاكاة وبرنامجا تدريبيا، اليوم، على مواجهة تراكم مياه الأمطار بالشوارع والميادين خلال موسم الشتاء واحتمالية سقوط أمطار غزيرة من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتعاون مع التضامن الاجتماعي والوحدات المحلية، حيث جرى تشكيل غرفة عمليات دائمة بديوان المحافظة تضم كافة الأجهزة التنفيذية المختصة لمتابعة الموقف أولا بأول خلال موسم الأمطار، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وتكليفات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بضرورة الاستعداد من قبل المحافظات لمواجهة أخطار موسم السيول واحتمالية سقوط الأمطار الغزيرة.

أماكن عملية المحاكاة

ونفذت الأجهزة التنفيذية المحاكاة في منطقة نفق الهابي لاند بنطاق شرق مدينة المنصورة وبمنطقة المشاية السفلية بنطاق غرب المدينة، وبمنطقة نفق السكة الحديد بمدينة طلخا حيث تم التنفيذ بمشاركة عدد 10 سيارات كسح و3 نافوري وعدد 15 فردا وتم التنفيذ بنجاح.

وجرت عملية المحاكاة بالتنسيق والتعاون بين المهندس خالد نصر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، والدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وغرفة عمليات المحافظة، وإدارة المرور ورئاسة الأحياء بمدينة المنصورة ومدينة طلخا، وجرى تنفيذ سيناريو محاكاة وبرنامج تدريب عملي على الطبيعية لمواجهة أزمة تراكم مياه الأمطار بالشوارع والميادين خلال موسم الشتاء واحتمالية سقوط أمطار غزيرة وذلك حرصا على سلامة وحياة المواطنين.

وشارك في المحاكاة معدات الشركة لكسح وشفط المياه، كما تولت مديرية التضامن الاجتماعي إعداد معسكر عاجل ومستشفى ميداني للإسعافات الأولية لفريق الهلال الأحمر المصري لتقديم الإسعافات للحالات في وضع الإصابة وكذا تجهيز المعسكر بالبطاطين والأغطية اللازمة والمساعدات العينية من المواد الغذائية والوجبات الجاهزة للأسر المنكوبة حالة وقوع الأزمة.

شارك حضور تنفيذ المحاكاة اللواء سمير صدقي رئيس حي شرق المنصورة واللواء صبري سليمان رئيس حي غرب المنصورة محمد امين رئيس مدينة طلخا واللواء أشرف فواد مدير عام مكتب المحافظ وعبد الغني الصبيحي مدير غرفة العمليات بالمحافظة ونادر محي الدين رئيس جهاز النظافة وقيادات شركة مياه الشرب والصرف الصحي ونواب رؤساء الاحياء بالمنصورة وطلخا.