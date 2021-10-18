تحاليل دورية لعينات مياه الشرب بالمحطات والشبكات والمآخذ في الدقهلية

أعلن مركز معلومات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن إجراء تحاليل دورية لعينات مياه الشرب بالمحطات والشبكات، والمآخذ وتطهير خزانات المياه أعلى المصالح الحكومية والمدارس والمستشفيات، ومتابعة مراحل المعالجة بمحطات الصرف الصحي بنطاق المحافظة، ضمن الخطة الشهرية لمتابعة تحاليل العينات خلال مراحل التنقية لمياه الشرب بالمحطات والشبكات ومصادر المياه الخام لمآخذ مياه الشرب بنطاق المحافظة، بإشراف المهندس خالد نصر رئيس مجلس ادارة الشركة.

وأوضح بيان للمحافظة، أن الشركة سحبت 5837 عينة مياه شرب من مصادر المياه الخام للمآخذ لتحليلها بالمعامل ومتابعة جودة المياه، كما تم سحب 8668 عينة من شبكات المياه ومن محطات المياه، فضلا عن سحب 9982 عينة بإجمالي عينات من المحطات والشبكات تصل الى 18650 عينة.

تطهير خزانات مياه المدارس

وبحسب بيان محافظة الدقهلية، استمرت أعمال التطهير الدورية لخزانات مياه الشرب أعلى المدارس والمصالح والمنشآت الحكومية والمستشفيات، بإجمالي عدد خزانات 1236خزانا بالمصالح والمنشآت كما تابعت فرق العمل للعينات الخاصة بأعمال مراحل معالجة مياه الصرف الصحي بمحطات مياه الصرف الصحي بنطاق المحافظة حيث بلغت العينات التي تم سحبها 2818عينة من محطات المعالجة بنطاق المحافظة.

استلام توسعات محطة مياه الجمالية

وعلى الصعيد الفني، أوضح تقرير للشركة قدمته لمحافظ الدقهلية، استلام توسعات ومأخذ مياه محطة مياه الجمالية بمنطقة الجمالية وتم الاستلام الأولي لمحطة مياه تمي الأمديد المدمجة بطاقة 45 لتر / ثانية، كما تم البدء في تنفيذ خط مياه قطر 10 بوصة من قرية تيرة إلى كفر الأبحر بمركز نبروه.

زيادة أعددا المشتركين في عدادات المياه

وفي مجال الصرف الصحي تم استكمال أعمال الصرف الصحي بعدد من الشوارع المتفرعة بقرية شلباية بمركز المنزلة، فضلا عن زيادة عدد المشتركين بنحو 453 مشتركا ليصبح إجمالي عدد المشتركين على مستوى المحافظة مليون و292 ألف و386 مشتركا.