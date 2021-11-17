عاجل.. حريق هائل يلتهم 4 سيارات في معرض بالدقهلية وإصابة شخصين بحروق متنوعة

تمكنت قوات الإطفاء بمحافظة الدقهلية، اليوم، من السيطرة على حريق هائل شب في معرض سيارات بمدينة السنبلاوين، وإخماد ألسنة النيران التي التهمت 4 سيارات، كما أصيب شخصان أثناء معاونة قوات الإطفاء في محاولات السيطرة على الحريق، وجرى نقلهما لمستشفى السنبلاوين لتلقي العلاج اللازم.

بلاغ بنشوب حريق في معرض سيارات

ورد بلاغ لمأمور مركز شرطة السنبلاوين، من إدارة شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق في معرض سيارات أمام مسجد محمد زكي، بناحية «مزلقان برقين» على طريق «السنبلاوين - الشرقية».

وهرعت سيارات الإطفاء والإسعاف وضباط مباحث مركز شرطة السنبلاوين إلى مكان البلاغ، وتم السيطرة على الحريق باستخدام سيارات الإطفاء ومساعدة عدد كبير من الأهالي من سكان المنطقة.

وبالفحص تبين نشوب الحريق بمعرض سيارات شخص يدعى«سيد. أ»، على طريق كفر صقر أمام مسجد محمد زكي، ناحية مزلقان برقين، والتهمت ألسنة النيران 4 سيارات بالمعرض، وأصيب شخصين بحروق متنوعة نتيجة محاولتهم المساعدة في إطفاء الحريق، وجرى نقلهما إلى مستشفى السنبلاوين العام وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما.

السيطرة على الحريق ومنع انتقاله لمواقع أخرى

وأكد شهود العيان أن السيطرة على الحريق أنقذت المنطقة من حريق مدمر، خاصة وأن معرض السيارات مجاور لمحطة وقود، وأن ألسنة النيران ارتفعت لمسافة كبيرة ولولا يقظة رجال الإطفاء وانتقالهم السريع إلى مكان الحريق، لكانت الخسائر تضاعفت.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة التي انتدبت الأدلة الجنائية لمعاينة الحريق وتحديد أسبابه وتقدير الخسائر المادية.