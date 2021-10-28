«مياه الدقهلية» تبدأ رصد الاستهلاك المتراكم في العدادات المنزلية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن رصد كمية الاستهلاك المتراكمة بعدادات المياه وحسابها على السعر التراكمي، وطالبت عملائها بالتأكد من مطابقة القراءة الموجودة بعداد المياه مع مراعاة القراءة المدونة في آخر فاتورة، وفي حالة عدم تطابق القراءة عليهم إبلاغ الشئون التجارية بالمنطقة التابع لها أو إبلاغ القراءة عن طريق تطبيق قراءتي المجاني أو من خلال موقع الشركة.

حملة توعوية موسعة بقرى مركز شربين

ومن جهة أخرى، نظمت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، حملة توعوية موسعة بقرى مركز شربين، للتعريف بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتوعية بأهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب، والحفاظ عليها، وكيفية تلافي السلوكيات الخاطئة في التعامل مع الصرف الصحي، بالإضافة لتوضيح وسائل التواصل بالشركة، وكيفية تقديم الشكاوى، والاستفسارات، وآلية توصيل المواطن لشكواه، وحلها في أسرع وقت ممكن، ورقم الخط الساخن للشركة .125

معرفة آراء المواطنين في الخدمة المقدمة

واستمرت الحملة على مدار عدة أيام، وتضمنت عدة أنشطة، منها تنظيم ندوة توعوية للجمهور المحلي بمقر نادي الزراعيين بشربين، بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستعلامات، وكذلك التوعية داخل مدارس قريتي «كفر الحطبة والدبوسي»، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بشربين.

وحرصت الشركة على معرفة آراء المواطنين في الخدمة المقدمة، والتوعية بالمبادرة، من خلال استطلاع الرأي الميداني، وحملة طرق الأبواب، ووفرت الشركة سيارة خدمة عملاء متنقلة لخدمة المواطنين بشكل أسرع، للتيسير عليهم، ولتلقي الشكاوى والاستفسارات، وتقديم خدمات الشركة المختلفة بها، كما حرصت الشركة على وضع ملصقات التوعية في الأماكن الحيوية بمركز شربين، وتوزيع الهدايا العينية على الطلاب والمواطنين خلال الحملة، للتأكيد على رسائل التوعية المستهدفة.